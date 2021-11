Diretta Mura Tottenham/ Streaming video tv: formalità Spurs? (Conference League)

DIRETTA MURA TOTTENHAM: CONTE VUOLE CONFERME!

Mura Tottenham, partita diretta dall’arbitro portoghese Antonio Manuel Carvalho Nobre, va in scena alle ore 18:45 di giovedì 25 novembre, presso lo Stadion Ljudski Vrt di Maribor: è valida per la quinta giornata nel gruppo G di Conference League 2021-2022. Antonio Conte prosegue nel tentativo di risollevare le sorti degli Spurs, dopo l’esonero di Nuno Espirito Santo: battuto il Vitesse in casa e agguantato il secondo posto nel girone, ha poi rimontato il Leeds in campionato rimanendo attaccato alla zona Champions League, sperando ora di fare il salto di qualità nella seconda parte di una stagione che può riservare soddisfazioni.

Il Mura è sostanzialmente eliminato dalla Conference League: quella maturata contro il Rennes è stata la quarta sconfitta in altrettante partite del gruppo G, dunque ora gli sloveni giocano esclusivamente per la gloria personale, ovvero provare a prendersi qualche punto nel torneo e soprattutto ottenere un risultato positivo stasera, che sarebbe molto apprezzato vista la differenza di valori in campo. Aspettando che la diretta di Mura Tottenham prenda il via, possiamo ora fare una rapida analisi di quelle che potrebbero essere le scelte operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA MURA TOTTENHAM STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Mura Tottenham sarà trasmessa su Sky Sport Football: trovate il canale al numero 203 del decoder di Sky, e dunque questa partita di Conference League sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare. Come sempre questi ultimi avranno l’alternativa della diretta streaming video: senza costi aggiuntivi potrà infatti essere attivata l’applicazione Sky Go, inserendo i dati del proprio abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MURA TOTTENHAM

Per Mura Tottenham Ante Simundza dovrebbe affidarsi a un 5-4-1 di partenza: Kous e Sturm, i due terzini, alzeranno la loro posizione in fase di spinta mentre Pucko e Lotric, destinati a giocare esterni di centrocampo, potranno andare ad affiancare la prima punta Mulahusejnovic – favorito su Marosa. Karamarko, Marusko e Karnicnik giocheranno come centrali davanti al portiere Matko Obradovic; in mezzo al campo dovremmo invece vedere Lorbek e Horvat, con Ouro e Kozar che sono le due alternative.

Conte farà turnover, ma va valutato in quale misura: Lloris non ha mai giocato in Conference League se non con lui, e dunque il capitano resta favorito su Gollini per la porta. In difesa possibilità per Davinson Sanchez e Rodon, eventualmente per Ben Davis e Eric Dier con la conferma di Tanganga; poi avremo Emerson Royal o Doherty a destra, mentre Sessegnon potrebbe operare sull’altro versante. Winks e Hojbjerg sono insidiati da Ndombélé per il centro del campo, Dele Alli e Bergwijn possono tornare utili per la trequarti mentre davanti è da capire se ci sarà Harry Kane o eventualmente Son Heung-Min nel ruolo di prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Mura Tottenham abbiamo a disposizione le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: per questa partita di Conference League il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vale 13,00 volte quanto messo sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) vi farebbe guadagnare 6,00 volte l’importo investito. Infine, questo bookmaker ha previsto una vincita corrispondente a 1,18 volte la puntata sul segno 2, che va ovviamente a regolare l’affermazione della squadra ospite.



