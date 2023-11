DIRETTA TORTONA BURSA/ Video streaming tv: parla coach Ramondino (Champions League, oggi 29 novembre 2023)

DIRETTA TORTONA BURSA: PAROLE PIEMONTESI

Verso la diretta di Tortona Bursa, possiamo fare un passo indietro di un paio di settimane per ricordare il precedente appuntamento in Champions League della Bertram Derthona, che aveva vinto contro i bosniaci dell’Igokea al termine di una prestazione convincente. Molto soddisfatto era stato di conseguenza anche il coach Marco Ramondino nella classica conferenza stampa post-partita: “Siamo molto contenti della vittoria soprattutto per il modo in cui abbiamo giocato. Abbiamo giocato molto bene per quasi tutta la partita, abbiamo mosso la palla e costruito i tiri che volevamo. Per gran parte dei quaranta minuti abbiamo avuto il vantaggio in doppia cifra e, quando Igokea ha fatto un parziale, siamo stati bravi a resistere”.

Diretta/ Tortona Trento (risultato finale 83-80) streaming: Baldwin 24 punti (basket A1, 26 novembre 2023)

Aveva parlato anche Leonardo Candi, che era stato ottimo protagonista di quel successo con 11 punti, sei assist e tre rimbalzi in 31 minuti e al termine si era espresso con queste parole: “Per noi è stata una grandissima vittoria, perché abbiamo dimostrato di potere competere a questo livello pure se con rotazioni ridotte”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Reggio Emilia Tortona (risultato finale 77-90): gioia Bertram, colpo al PalaBigi! (19 novembre 2023)

DIRETTA TORTONA BURSA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Dobbiamo segnalare che, salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Tortona Bursa non dovrebbe essere garantita questa sera in Italia, tuttavia la piattaforma DAZN offrirà ai propri abbonati la diretta streaming video di Tortona Bursa. Per tutti gli altri, i principali punti di riferimento potranno essere il sito Internet e gli account social ufficiali della Bertram Derthona Tortona e della manifestazione, in particolare il sito https://www.championsleague.basketball/

PER VINCERE ANCORA

Tortona Bursa, in diretta naturalmente dal Pala Ferraris di Casale Monferrato, si giocherà con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 29 novembre 2023, per la quarta giornata della finora bellissima prima avventura della Bertram Derthona Tortona nella Champions League di basket edizione 2023-2024. I piemontesi sono stati inseriti nel girone H della regular season e con la partita di questa sera si entra nella seconda metà di un cammino finora perfetto, con tre vittorie su altrettante partite finora disputate dai piemontesi nella competizione, compresa l’andata sul campo dei turchi del Tofas Bursa, che oggi cercano la rivincita in Italia.

Diretta/ Tortona Igokea (risultato live 91-84): rischio finale! (15 novembre 2023)

Per presentare la diretta di Tortona Bursa ricordiamo allora innanzitutto la formula della Champions League di basket, la quale prevede che la prima di ogni girone acceda direttamente agli ottavi di finale, le seconde e le terze disputino un turno di playoff con cui si aprirà la fase ad eliminazione diretta in vista appunto degli ottavi, mentre fatalmente la quarta sarà eliminata, rischio che i turchi potrebbero correre avendo finora un bilancio di 1-2. Per Tortona invece è ormai di fatto garantito il passaggio del girone, ma naturalmente a questo punto si spera di farlo da prima, per saltare i playoff: calare il poker sarebbe utilissimo in tal senso, cosa ci dirà la diretta di Tortona Bursa?

DIRETTA TORTONA BURSA: IL CONTESTO

Con la diretta di Tortona Bursa si apre quindi la seconda metà del girone in questa inedita avventura nella Champions League di basket per la Bertram Derthona Tortona, che da un paio di anni a questa parte si è consolidata come splendida realtà del basket italiano e ora si sta subito mettendo in luce anche nel battesimo a livello europeo, finora davvero eccellente. Abbiamo citato la vittoria in Turchia, per il resto sono arrivati anche due successi casalinghi contro gli spagnoli del Murcia al debutto e poi pure contro l’Igokea m:tel, formazione che proviene invece dalla Bosnia Erzegovina.

Attenzione però al fatto che dopo il match di stasera Tortona dovrà chiudere con due trasferte consecutive, con quella in Spagna che potrebbe essere la più delicata, in particolare in ottica primo posto. Il Tofas Bursa invece finora ha perso in casa contro la Bertram e sul campo di Murcia, con l’unico successo che è arrivato in Bosnia dopo una partita terminata addirittura 102-104 ai tempi supplementari. Sulla carta è inferiore ai ragazzi di coach Marco Ramondino, ma guai a distrarsi perché in un girone ogni partita ha notevole significato. Siamo quindi molto curiosi di seguire stasera la diretta di Tortona Bursa…











© RIPRODUZIONE RISERVATA