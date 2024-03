DIRETTA MUSETTI ALCARAZ/ Video streaming tv: è il quarto incrocio tra i due (Miami Open 2024, oggi 26 marzo)

DIRETTA MUSETTI ALCARAZ: I TESTA A TESTA

Mentre la diretta di Musetti Alcaraz è sempre più vicina, noi possiamo notare che quello del Miami Open 2024 sarà il quarto incrocio tra i due giocatori; questo a livello Atp, perché in realtà la prima di sempre risale a una semifinale in un Challenger di Trieste che Carlos Alcaraz aveva vinto con il risultato di 7-5 2-6 6-3, nell’ormai lontano 2020 considerando tutto quello che è passato nel frattempo. Lorenzo Musetti invece ha battuto Alcaraz nella prima sfida Atp, la finale di Amburgo 2022: era stato un grande colpo per il carrarese che si era imposto per 6-4 6-7 6-4, Alcaraz era già arrivato in grande stile nel circuito tanto che appunto aveva già messo in bacheca il Miami Open.

Nei due incroci dello scorso anno purtroppo lo spagnolo ha lasciato le briciole al nostro Musetti: negli ottavi del Roland Garros Alcaraz ha passato il turno con il punteggio di 6-3 6-2 6-2, poi ancora ottavi a Pechino, dunque primo incrocio su superficie dura (quello di oggi sarà il secondo) e vittoria dell’attuale numero 2 Atp con il risultato di 6-2 6-2. Insomma, Musetti non ha fatto benissimo contro Alcaraz nelle ultime due sfide, ma in carriera lo ha già battuto e questo potrebbe contare stasera quando i due si affronteranno al Miami Open 2024… (agg. di Claudio Franceschini)

MUSETTI ALCARAZ STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Musetti Alcaraz, ottavo di finale al Miami Open 2024, sarà affidata ancora una volta alla televisione satellitare: è questa emittente infatti ad avere i diritti per trasmettere i tornei Masters 1000, e lo farà con più canali. Sky Sport Tennis (numero 205) è quello integralmente dedicato all’evento e non solo, per l’occasione sarà affiancato anche da Sky Sport Football (numero 203 del decoder) e dunque attenzione alla programmazione dell’emittente, ricordando naturalmente che questo match del nostro Musetti potrà essere seguito anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go.

MUSETTI ALCARAZ MIAMI OPEN 2024: IL CARRARESE CI CREDE!

C’è grande attesa al Miami Open 2024 per la diretta di Musetti Alcaraz: il match valido per gli ottavi di finale si gioca martedì 26 aprile, non prima delle ore 20:30 di casa nostra. Per il nostro Lorenzo Musetti è una grande occasione: il carrarese non ha iniziato la stagione in maniera brillante ma finalmente al Miami Open 2024 ha battuto un colpo importante, eliminando Ben Shelton (testa di serie numero 17) con una prestazione brillante che ovviamente fa ben sperare in vista di questo incrocio terribile, contro quel Carlos Alcaraz che ha già vinto Indian Wells.

Lo spagnolo, testa di serie numero 1 al Miami Open 2024 per l’assenza di Novak Djokovic, può dunque puntare il Sunshine Double: ha trionfato anche a Key Biscaine e come noto ha già due Slam in bacheca, ma è giovanissimo e può continuare a crescere arrivando a dominare quel circuito che oggi appare già suo, forse al pari di Jannik Sinner con cui una già grande rivalità può diventare leggendaria. Ora però si parla della diretta di Musetti Alcaraz e allora vedremo quello che succederà nell’ottavo di finale del Miami Open 2024…-

DIRETTA MUSETTI ALCARAZ MIAMI OPEN 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Si avvicina allora il momento della diretta di Musetti Alcaraz, un match nel quale il nostro tennista proverà a battere lo spagnolo per la seconda volta in carriera anche se qui le circostanze sono sicuramente diverse. Musetti è un talento: qualche anno fa era considerato giocatore con enorme avvenire, nelle considerazioni veniva messo forse anche davanti a Sinner ma poi si è perso per strada, lui stesso ha ammesso di avere avuto qualche problema nel gestire l’ascesa e la pressione che il circuito Atp comporta, e le sconfitte hanno fatto più rumore delle sporadiche vittorie. Oggi contro Alcaraz la missione può essere considerata impossibile soprattutto per il livello che il numero 2 del ranking sta tenendo nei giorni del Miami Open 2024, ma le partite di tennis sono tutte da giocare e sicuramente lo spagnolo, arrivato fino in fondo a Indian Wells, può pagare qualcosa in termini di stanchezza perché è davvero complicato rimanere sulla breccia per tre settimane consecutive. Musetti ha le armi per fare male allo spagnolo, queste sono le premesse ma ora per sapere come andrà la diretta di Musetti Alcaraz dovremo aspettare l’esito del campo…

