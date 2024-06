Diretta Musetti Paul/ Finale Queen’s 2024 streaming video tv: primo titolo sull’erba? (oggi 23 giugno)

DIRETTA MUSETTI PAUL: PRIMA FINALE SULL’ERBA!

Si sta avvicinando un momento davvero importante questa domenica 23 giugno: la diretta di Musetti Paul è la finale del Queen’s 2024, il torneo sull’erba che fa da apripista a Wimbledon. Abbiamo due italiani in finale sul verde: se Lorenzo Musetti si gioca la possibilità di vincere il primo titolo in oltre un anno e mezzo, ad Halle avremo Jannik Sinner impegnato nel match contro Hubert Hurkacz, con cui da qualche tempo forma anche una coppia di doppio. Per Musetti comunque è stato un grande risultato: il carrarese era stato impegnato su questa superficie anche nel torneo di Stoccarda, ma era stato nettamente eliminato da Matteo Berrettini.

Nella diretta della finale del Queen’s 2024 adesso si gioca qualcosa di veramente importante, l’avversario però non è da sottovalutare perché si tratta di Tommy Paul, statunitense che nel corso dell’ultimo anno è cresciuto tantissimo e anche sull’erba ha dimostrato di saper arrivare sino in fondo, anche se forse è maggiormente temibili su superfici dure. Adesso aspettiamo che la diretta di Musetti Paul, finale del Queen’s 2024, prenda il via ovviamente con la speranza che il tennista italiano riesca a portare a casa il titolo, sarebbe una grande domenica se dovessero arrivare due trofei, proprio quando stanno per arrivare i grandi appuntamenti di Wimbledon e delle Olimpiadi.

DIRETTA MUSETTI PAUL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE

Per assistere alla diretta tv di Musetti Paul avrete bisogno di un abbonamento alla televisione satellitare: il match sarà infatti trasmesso sui canali di Sky Sport che fin dal primo giorno hanno seguito il Queen’s 2024. La finale di domenica 23 giugno sarà ovviamente accessibile anche con il servizio di diretta streaming video: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA MUSETTI PAUL: UNA GRANDE OCCASIONE

Ci approcciamo dunque alla diretta di Musetti Paul, la finale del Queen’s 2024 che potrebbe portare al carrarese il primo titolo Atp sull’erba. Ormai da tempo, diciamo da quando il già citato Berrettini è crollato a causa degli infortuni, Musetti è il secondo miglior italiano, lo dice non solo il ranking ma anche il talento che il classe 2002 sa sempre mettere sul campo. Peccato però che spesso e volentieri Musetti non sia mai riuscito a fare quel salto di qualità mentale che lo potesse portare a mettere in bacheca titoli; ne ha appena due in carriera fino a questo momento.

Il dato positivo riguarda il 100% di conversione delle finali, una statistica che oggi al Queen’s 2024 cercherà di mantenere intatta migliorandola, dall’altra parte è tuttavia inevitabile pensare che due sole finali Atp, tre con quella di oggi, siano troppo poche anche per un giocatore molto giovane che avrà parecchio tempo per ritoccare anche questo dato, per adesso con tanti punti di domanda su quanto davvero Lorenzo Musetti possa crescere fino a diventare un tennista solido che arrivi in fondo ai grandi appuntamenti. Intanto seguiremo questa finale del Queen’s 2024 contro Tommy Paul…

