Diretta Sinner Zhang/ Streaming video tv: la semifinale, Atp Halle 2024 (oggi sabato 22 giugno)

Un altro sabato pomeriggio in compagnia di Jannik Sinner: l’appuntamento con la diretta di Sinner Zhang dovrebbe essere indicativamente alle ore 15.00 (l’altra semifinale sarà due ore prima) e parliamo appunto di una semifinale al torneo Atp Halle 2024. Siamo in Germania, la categoria è Atp 500 e la superficie è l’erba, dal momento che questo torneo è uno dei più prestigiosi appuntamenti nelle settimane che precedono Wimbledon, che sarà naturalmente il culmine della breve ma intensa stagione su questa superficie, che in passato caratterizzava gran parte dell’anno e ora è diventata una rarità.

Il passaggio dalla terra rossa non è operazione delle più semplici, soffrono un po’ tutti e il discorso può valere anche per il numero 1: la diretta di Sinner Zhang si è concretizzato con il brivido, perché finora l’altoatesino ha sempre fatto un po’ fatica in tutti i turni precedenti, soprattutto ieri nel quarto di finale contro il tedesco Struff, però il fuoriclasse è colui che sa vincere anche quando è in difficoltà e Sinner lo ha dimostrato più di una volta. Di fronte avrà il cinese il cinese Zhang Zhizhen, che è alla prima semifinale stagionale e con questo exploit entrerà fra i primi 40 al mondo, ma di certo sulla carta è nettamente sfavorito: il verdetto però spetterà alla diretta di Sinner Zhang…

Naturalmente non cambiano le modalità rispetto ai giorni precedenti per seguire la diretta tv di Sinner Zhang, ma essendo una semifinale e di sabato potrebbe aumentare l’interesse e allora ribadiamo che l’appuntamento sarà sui canali della televisione satellitare e in particolare su Sky Sport Tennis. Di conseguenza, per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video ricordiamo che i punti di riferimento saranno Sky Go e Now TV; sempre su abbonamento.

DIRETTA SINNER ZHANG: COME SONO ARRIVATI ALLA SEMIFINALE?

Come abbiamo accennato, il cammino verso la diretta di Sinner Zhang non è stato così facile per il nostro Jannik Sinner. Nel primo turno ha perso al tie-break il primo set contro l’olandese Griekspoor, anche se poi ha rimontato con un brillante 6-3, 6-2; nel secondo turno ecco un’altra vittoria in tre set contro l’ungherese Marozsan, di nuovo perdendo un tie-break; infine, ieri nel quarto di finale contro il tedesco Struff ecco un altro tie-break perso nel secondo set prima che tutto si decidesse nel terzo set proprio al tie-break, stavolta però vinto dal numero 1 al mondo.

Insomma, tanta fatica per giungere fin qui: pure il cinese Zhang Zhizhen ha sempre vinto in tre set, ma nel suo caso è comunque un exploit notevole. Al primo turno successo contro l’austriaco Ofner in un match con ben due tie-break; al secondo turno la grande impresa contro il russo Medvedev, testa di serie numero 3 del torneo, eliminato al tie-break del terzo set; infine, ai quarti di finale la vittoria contro lo statunitense Eubanks per guadagnarsi l’abbinamento più difficile e affascinante, visto dall’ottica del cinese, cioè quello con il numero 1 per dare vita alla diretta di Sinner Zhang.

