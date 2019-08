Diretta Nadal Medvedev/ Streaming video e tv: ecco la finale Atp Montreal 2019

Nadal Medvedev, in diretta dal cemento canadese, è la finale maschile per l’Apt Montreal 2019, in programma oggi domenica 11 agosto, con fischio d’inizio fissato da programma non prima delle ore 22.00 (secondo il fuso orario italiano). Si accenderà quindi solo nella tarda notte italiana l’attesissima finale per il tabellone maschile della Rogers cup 2019, torneo Master 1000 che, insieme alla prova di Cincinnati della prossima settimana, ci accompagnerà al torneo più atteso ovvero gli US Open. Prima però di pensare già a New York ecco che c’è da assegnare il trofeo della foglia d’acero sul cemento: in campo ecco il campione in carica Rafa Nadal, che è apparso in grandissima forma, pur dopo la difficilissima semifinale a Wimbledon contro Roger Federer. Di contro ecco però il russo numero 9 al mondo secondo il ranking Atp, ovvero Daniil Medvedev, a caccia del suo primo vero trionfo in carriera. Nadal ancor prima di giocare la finale aggiunge un altro tassello al suo grande libro dei record. La finale numero 5 nella Rogers Cup sarà infatti anche la numero 51 a livello 1000 per il tennista maiorchino, adesso un passo avanti a Roger Federer.

DIRETTA NADAL MEDVEDEV: FINALE ATP MONTREAL: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Nadal Medvedev, prevista oggi ma non prima delle ore 22,00 per la Rogers cup, sarà visibile in diretta tv sul satellitare di Sky ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Diretta streaming video assicurata per tutti gli abbonati tramite la nota app Sky Go, con la quale la finale di tennis può essere seguita anche tramite pc, tablet o smartphone.

DIRETTA NADAL MEDVEDEV, FINALE ATP TORONTO: IL CONTESTO

In attesa di incoronare il Re della Rogers cup 2019 e di dare quindi la parola al campo per la diretta Nadal Medvedev per l’Atp Montreal 2019 vediamo come questi due protagonisti sono arrivati fino a questo punto del tabellone. Partiamo quindi dal campione in carica lo spagnolo Rafa Nadal che è entrato nel tabellone solo nel secondo turno, quando ha battuto Evans: di fila poi il numero 2 al mondo ha avuto la meglio su Pella e ai quarti di finale anche sul nostro Fabio Fognini. Nessun problema poi in semifinale, dove Nadal ha vinto senza scendere in campo, dato il ritiro di Monfils per problemi alla caviglia. Percorso più complicato per Medvedev, che nel secondo turno ha dovuto lottare con Edmund: successivamente per il russo ha avuto la meglio su Garin e soprattutto su Dominic Thiem, battuto ai quarti di finale con il risultato di 6-3, 6-1. Da aggiungere che in semifinale lo stesso Medvedev ha poi avuto la meglio nel derby russo contro Khachanov, con il risultato di 6-1,7-6 (8-6 tie break). Se si vuole comprende la portata del successo di Medvedev basta tornare all’anno scorso. In Canada, ad esempio, da numero 68 del mondo giocava le qualificazioni. Un anno dopo, con una serie di risultati positivi persino sul rosso, si ripete dopo la finale a Washington e si spinge quanto meno fino all’ultimo atto anche a Montreal. Ora si fa però sul serio nella finale per l’Atp Montreal: a chi andrà il titolo di Rogers cup 2019?



