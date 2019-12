Diretta Nantes Conegliano/ Streaming video DAZN, l’Imoco in Champions League

Nantes Conegliano, in diretta dal Complexe sportif Mangin-Beaulieu della città francese, si gioca per la terza giornata del girone D della Champions League 2019-2020 di volley femminile alle ore 19.30 di questa sera, martedì 17 dicembre 2019. La formula non è affatto agevole, perché solamente le squadre vincitrici dei cinque gironi più le tre migliori seconde si qualificheranno per i quarti di finale, tuttavia l’Imoco Conegliano ha cominciato benissimo la propria avventura europea, vincendo contro le ungheresi del Vasas e le rumene dell’Alba-Blaj nelle prime due uscite. Nantes Conegliano dunque sarà uno snodo assai importante sul cammino delle campionesse del Mondo in carica, dal momento che finora anche le francesi hanno vinto due partite su due e di conseguenza proprio questo è lo scontro al vertice con l’obiettivo del primo posto senza dover passare attraverso i calcoli sulle migliori seconde.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE NANTES CONEGLIANO

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la partita di Champions League Nantes Conegliano non sarà trasmessa in diretta tv, perché si tratterà di un’esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, che avranno la possibilità di seguire l’incontro di volley femminile attraverso l’app DAZN tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito dazn.it.

DIRETTA NANTES CONEGLIANO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Nantes Conegliano, ribadiamo dunque l’importanza di questo scontro al vertice del girone di Champions League. L’Imoco Conegliano di Daniele Santarelli parte comunque favorita, come è giusto così per una squadra che è campione d’Italia, vice-campione d’Europa e campione del Mondo in carica. Abbiamo naturalmente ancora negli occhi il trionfo nel torneo iridato, avendo la meglio su Vakifbank ed Eczacibasi che saranno sicuramente di nuovo tra le principali avversarie per Conegliano anche in Champions League. La fiducia è alta, anche perché la squadra veneta è pure capolista in campionato, dove domenica Conegliano ha ottenuto una netta vittoria per 3-0 contro Chieri e viaggia con 30 punti dopo le prime undici giornate. Nantes ci dirà se anche in Champions League la strada si metterà in discesa oppure se ci sarà da soffrire per conquistare la qualificazione ai quarti di finale.



