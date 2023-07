DIRETTA NAPOLI ANAUNE VAL DI NON/ Video streaming tv: ci sono dei precedenti (amichevole 20 luglio 2023)

DIRETTA NAPOLI ANAUNE VAL DI NON: I PRECEDENTI

La diretta di Napoli Anaune Val di Non comincia tra poco: ancora una volta i partenopei hanno scelto Dimaro come sede del loro ritiro estivo – almeno della prima parte – e dunque, quando la location rimane la stessa, è facile che coincidano di anno in anno anche le amichevoli, che spesso e volentieri sono organizzate contro selezioni locali. Non fa eccezione dunque la diretta di Napoli Anaune Val di Non, che si è giocata due volte in epoca recente: a dire il vero dobbiamo tornare al 2015 e 2016, quando il Napoli era allenato da Maurizio Sarri.

DIRETTA VERONA TOP 22 DILETTANTI/ Video streaming tv: precedente poco esaltante per l'Hellas (20 luglio 2023)

Una squadra profondamente diversa da quella di oggi: sostanzialmente, dei grandi protagonisti di quel ciclo triennale splendido, ma che non portò trofei in bacheca, non è rimasto nessuno, se non Piotr Zielinski e Mario Rui. Il primo però era arrivato nel 2016, il secondo nel 2017: Zielinski aveva preso parte alla seconda amichevole contro l’Anaune Val di Non che era terminata 10-0 in favore dei partenopei, né lui né il terzino portoghese invece, per quanto già impegnati in Italia, c’erano quando il primissimo Napoli di Sarri aveva battuto la selezione locale con il risultato di 8-0. Oggi, a distanza di sette anni dall’ultima volta, un nuovo incrocio con Rudi Garcia come allenatore del Napoli e lo scudetto sulle maglie dei partenopei… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATALANTA RAPPRESENTATIVA VAL SERIANA/ Video streaming tv: quinto incrocio in nove anni

DIRETTA NAPOLI ANAUNE VAL DI NON STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Anaune Val di Non per il momento non gode di una trasmissione; consigliamo tuttavia di tenere d’occhio la programmazione della televisione satellitare, perché negli anni precedenti la società partenopea aveva raggiunto un accordo con Sky Sport per la messa in onda delle sue amichevoli estive. In caso allora l’appuntamento sarebbe riservato agli abbonati, con la possibilità però di acquistare l’evento in pay per view e di seguirlo nel caso anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione Sky Go disponibile per i clienti.

Calciomercato Juventus News/ Tanti dubbi sul futuro di Vlahovic, Kessié si allontana (oggi 20 luglio 2023)

RUDI GARCIA SI SVELA!

Napoli Anaune Val di Non si gioca in diretta da Dimaro, alle ore 18:00 di giovedì 20 luglio: è qui che come nelle ultime stagioni i partenopei hanno iniziato la loro preparazione estiva, la prima amichevole è contro una selezione locale già affrontata in passato e chiaramente sarà poco più di una sgambata, ma comunque importante perché rappresenta la prima uscita del Napoli da campione d’Italia e soprattutto anche la prima volta in cui il nuovo allenatore Rudi Garcia potrà guidare la squadra.

Mancano all’appello diversi giocatori, ovvero i nazionali; per alcuni di essi bisogna anche dire che sono parecchio insistenti le voci di calciomercato, e dunque possiamo anche aspettarci qualche sorpresa pur se Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di vendere i suoi pezzi pregiati. Adesso, mentre aspettiamo che la diretta di Napoli Anaune Val di Non prenda il via, proviamo a fare un rapido excursus attraverso le potenziali scelte di Rudi Garcia, leggendo insieme quelle che sono le probabili formazioni di questa comunque intrigante partita amichevole.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ANAUNE VAL DI NON

Come detto, per la diretta Napoli Anaune Val di Non Rudi Garcia avrà a disposizione una rosa dimezzata: mancano di fatto tutti i big o quasi, e dunque è anche difficile capire come il Napoli potrebbe essere disposto sul terreno di gioco. Proviamo a ipotizzare: in porta uno tra Contini e Idasiak che potrebbero anche alternarsi nel ruolo, poi in difesa i due centrali potrebbero essere Juan Jesus e Obaretin con Zanoli – rientrato dalla Sampdoria – che agirebbe in qualità di terzino destro e Mario Rui che occuperebbe la casella a sinistra.

A centrocampo, Saco Coli sembra aver impressionato l’allenatore francese: lo aspettiamo titolare su una delle mezzali, dall’altra parte potrebbe giocare Folorunsho con Demme in cabina di regia, questi due sono comunque destinati a lasciare il Napoli prima che inizi la stagione. Nel tridente offensivo tutto sommato potrebbero essere titolari sia Politano che Lozano; in alternativa però c’è Zerbin che può occupare la casella a destra, come prima punta il giovane Ambrosino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA