Diretta Napoli ASD Anaune Val di Non/ Streaming video tv: prima amichevole di Antonio Conte (16 luglio 2024)

DIRETTA NAPOLI ASD ANAUNE VAL DI NON: LA PRIMA AMICHEVOLE PER ANTONIO CONTE

La partita è ormai un grande classico del ritiro in Trentino, oggi martedì 16 luglio 2024 la diretta di Napoli ASD Anaune Val di Non avrà però un sapore davvero speciale perché sarà il debutto di mister Antonio Conte nella sua grande avventura come allenatore dei partenopei. L’appuntamento con il fischio d’inizio della partita amichevole è fissato alle ore 18.00, come da tradizione a Dimaro, il valore tecnico della diretta di Napoli ASD Anaune Val di Non sarà molto relativo perché gli avversari saranno dei dilettanti locali, ma il fascino di una nuova avventura che comincia catalizzerà l’attenzione dei sempre caldissimi tifosi del Napoli.

C’è allora grande curiosità per questa nuova partenza, il Napoli ha girato pagina in maniera drastica dopo il tracollo della scorsa stagione, una delle peggiore di sempre per i campioni d’Italia in carica, tanto che gli azzurri hanno chiuso al decimo posto e non parteciperanno nemmeno alle Coppe europee nel 2024-2025. Tutta l’attenzione sarà quindi rivolta al campionato e questo potrebbe essere un bene per iniziare il ciclo di Antonio Conte, un allenatore specializzato nel riportare alla vittoria società in difficoltà. Ecco allora che tra le montagne del Trentino questo non sarà un pomeriggio come gli altri: che cosa ci dirà la diretta di Napoli ASD Anaune Val di Non?

NAPOLI ASD ANAUNE VAL DI NON IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Se non sarete presenti dal vivo allo Stadio Comunale di Dimaro, dobbiamo segnalare che non sarà visibile in diretta tv Napoli ASD Anaune Val di Non, ma in compenso ci sarà la diretta streaming video tramite la piattaforma OneFootball, con la quale la società Napoli ha raggiunto l’accordo per trasmettere in esclusiva tutte le amichevoli di Dimaro e Castel di Sangro. Inoltre questa prima partita sarà visibile gratis, mentre per le successive servirà sottoscrivere un abbonamento oppure procedere all’acquisto dell’evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ASD ANAUNE VAL DI NON

Con tutte le cautele del caso, possiamo accennare qualcosa circa le probabili formazioni per la diretta di Napoli ASD Anaune Val di Non. Ovviamente in questa fase la priorità è dare il più ampio minutaggio a tutti i componenti della rosa, sia per migliorare la condizione fisica sia per imparare i meccanismi di gioco, aspetto questo particolarmente significativo per ogni squadra che cambia allenatore. Assenti in questa fase ovviamente i giocatori impegnati agli Europei o in Coppa America, cioè Di Lorenzo, Folorunsho, Lobotka, Kvaratskhelia e Olivera.

I due nomi più attesi sono ovviamente i nuovi acquisti Rafa Marin e Leonardo Spinazzola, oltre ad alcuni rientri dai prestiti di giocatori che hanno fatto bene come Gianluca Gaetano e Walid Cheddira. Tra i convocati c’è anche Victor Osimhen, la cui posizione è evidentemente particolare in questi giorni, in attacco ci sono comunque anche altri nomi importanti già a disposizione, da Politano a Simeone fino a Ngonge. Sarà uno di loro a segnare il primo gol stagionale nella diretta di Napoli ASD Anaune Val di Non?











