Diretta Napoli Atalanta/ Streaming video tv: al San Paolo c’è la capolista (Serie A)

Napoli Atalanta sarà diretta dal signor Marco Di Bello allo stadio San Paolo, e si gioca alle ore 15:00 di sabato 17 ottobre: è la partita che inaugura il programma della 4^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021. Un big match di questi ultimi anni, al quale la Dea arriva con il primo posto in classifica e a punteggio pieno: i cinque gol segnati al Cagliari hanno portato il totale a 13 nelle prime tre gare della stagione, Gian Piero Gasperini continua la sua straordinaria marcia e adesso sa di dover essere compreso nei discorsi per lo scudetto, perché la realtà dice questo. Il Napoli sul campo ha sempre vinto e dunque è riuscito a confermare i progressi mostrati già nella seconda parte della scorsa stagione, ma purtroppo è arrivata l’ufficialità dello 0-3 a tavolino contro la Juventus e, in attesa del ricorso, Gennaro Gattuso dovrà provare a recuperare la situazione, sapendo che una vittoria contro questi orobici sarebbe di prestigio e mentalità. Aspettando che arrivi il momento della diretta di Napoli Atalanta, proviamo allora a valutare quali potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa partita.

La diretta tv di Napoli Atalanta sarà un’esclusiva riservata agli abbonati della televisione satellitare: il canale di riferimento è Sky Sport Serie A che trovate al numero 202 del decoder, ovviamente con la consueta possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto dalla stessa emittente, con l’applicazione Sky Go che senza costi aggiuntivi si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Napoli Atalanta sarà affrontata da Gattuso con alcune scelte obbligate: a centrocampo sono out Zielinski e Elmas, si va verso la soluzione con Lobotka mezzala e Demme regista ma attenzione a Bakayoko, che potrebbe avere subito l’occasione di essere titolare. Davanti resta indisponibile Lorenzo Insigne: Mertens può fare l’esterno sinistro con Osimhen centravanti oppure la prima punta tattica portando Politano e Lozano a giocar contemporaneamente. In difesa Manolas favorito su Nikola Maksimovic, sulle fasce vanno Di Lorenzo e Hysaj mentre per il ruolo di portiere Ospina è favorito su Meret, che dovrebbe giocare in Europa League. Gasperini potrebbe operare un po’ di turnover in vista della Champions League: in porta va Sportiello per forza di cose, davanti a lui Cristian Romero gioca con Palomino e Djimsiti mentre cerca un posto Pasalic che, come sempre, può agire da mediano insieme a De Roon (ma Freuler resta favorito) oppure dare fiato ad Alejandro Gomez sulla trequarti. Zona di campo questa in cui sembra andare verso una maglia da titolare Malinovskyi, questo significa che l’Atalanta potrebbe giocare ad una sola punta (in questo caso Duvan Zapata sarebbe in vantaggio su Muriel), sulle corsie laterali ci sono poche sorprese e avremo Hateboer a destra e Gosens sull’altro versante.

Napoli Atalanta è una partita sulla carta equilibrata, e anche le quote fornite dall’agenzia Snai vanno in questo senso: c’è la differenza appena minima tra il segno 1 per la vittoria dei partenopei, che vale 2,50 volte quanto messo sul piatto, e il segno 2 per il successo della Dea che vi permetterebbe di guadagnare 2,55 volte la puntata. L’eventualità del pareggio, per la quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,75 volte quanto giocato con questo bookmaker.



