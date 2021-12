DIRETTA NAPOLI ATALANTA/ Video streaming tv: tante emozioni nelle ultime sfide!

DIRETTA NAPOLI ATALANTA: TESTA A TESTA

La diretta di Napoli Atalanta si è disputata per 50 volte in Serie A in Campania. Il bilancio ci parla di 34 successi per gli azzurri, sei per la Dea e 10 pareggi. L’ultima volta in casa azzurra il match terminò a reti inviolate, si trattava dell’andata delle semifinali di Coppa Italia con la squadra nerazzurra che vinse col risultato di 3-1 al ritorno passando dunque il turno. Il Napoli non vince in casa contro questo avversario dal rotondo 4-1 dell’ottobre 2020. La gara in questione fu decisa già nel primo tempo con la doppietta di Lozano e i gol di Politano e Osimhen.

Gli ospiti riuscirono solo a siglare la rete della bandiera a 21 minuti dal triplice fischio finale grazie a una rete di Lammers. L’ultimo successo a Napoli della Dea è un 1-2 dell’aprile 2019. La gara fu aperta al minuto 28 da una rete del solito Mertens. Nella ripresa pareggiò l’ex di turno Zapata con Pasalic, quest’anno in strepitosa forma, in grado di siglare un gol da tre punti. (agg Matteo Fantozzi)

NAPOLI ATALANTA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Napoli Atalanta sarà affidata a Sky Sport. La gara in questione rientra tra le tre partite a giornata che trasmette l’emittente satellitare. Ovviamente bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio per poter visionare il match. In alternativa, è possibile seguire la gara in diretta streaming video su DAZN. La piattaforma digitale detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie A, di cui 7 in esclusiva. Anche in questo caso bisogna disporre di un abbonamento. Inoltre è necessario avere una connessione ad internet ed un dispositivo mobile o una Smart Tv abilitati alla visione.

NAPOLI ATALANTA: PUNTI PESANTI PER CHAMPIONS E PRIMO POSTO!

Napoli Atalanta, in diretta sabato 4 dicembre alle ore 20:45 presso lo stadio Diego Armando Maradona, sarà il secondo big match della 16^ giornata di Serie A. Il Napoli vuole riscattare il mezzo passo falso del Mapei Stadium, in cui ha pareggiato 2-2 contro il Sassuolo, facendosi recuperare due gol di vantaggio e rischiando di perderla nel finale. Luciano Spalletti dovrà rinunciare a diversi nomi illustri. Non ci saranno infatti i già infortunati Zambo-Anguissa e Osimhen, ai quali si dovrebbero aggiungere Koulibaly, Fabian Ruiz e il capitano Lorenzo Insigne, usciti malconci dall’ultima gara. A causa del pareggio di Reggio Emilia, il Milan si è portato a un punto di distanza, mentre l’Inter dista solo due lunghezze, gli azzurri sono quindi chiamati alla vittoria per continuare la corsa verso lo scudetto.

L’Atalanta arriva al Diego Armando Maradona dopo l’ampio successo conseguito in casa contro il Venezia, 4-0 il risultato finale. La squadra di Gian Piero Gasperini è quella più in forma del campionato, i nerazzurri infatti hanno messo in fila quattro successi e un pareggio nelle ultime cinque giornate, inserendosi prepotentemente nella lotta-scudetto. L’Atalanta occupa la quarta posizione in classifica con 31 punti, cinque di distanza dal prossimo avversario, il Napoli. Nell‘ultimo precedente, andato in scena nello scorso campionato di Serie A, l’Atalanta ha conquistato i tre punti, battendo il Napoli con un netto 4-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI ATALANTA

Vediamo le probabili formazioni di Napoli Atalanta di Serie A. Scelte quasi obbligate per Luciano Spalletti, dopo la trasferta contro il Sassuolo. Nella gara del Mapei Stadium infatti, Koulibaly, Fabian Ruiz e Insigne sono usciti prima dal campo per infortunio. In difesa quindi verrà impiegato Juan Jesus, con Demme a centrocampo ed Elmas che dovrebbe sostituire Insigne sulla sinistra. Questa la probabile formazione titolare azzurra, schierata con il classico modulo 4-2-3-1: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens.

In casa Atalanta, Gian Piero Gasperini dovrebbe tornare alla formazione “tipo”, dopo il turnover attuato nella gara contro il Venezia. Quindi tornerà Zappacosta sulla fascia destra, con Freuler e De Roon al centro e Duvan Zapata a reggere il peso dell’attacco nerazzurro. Potrebbe essere confermato Pasalic sulla trequarti, autore di una tripletta nell’ultimo turno. Ecco la probabile formazione titolare della Dea, modulo 3-4-2-1: Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Pasalic, Ilicic; Zapata.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Napoli Atalanta di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Si prospetta una partita piuttosto equilibrata. La vittoria del Napoli, associata al segno 1, viene presentata con una quota di 2.30. Da non sottovalutare un eventuale pareggio, infatti il segno 2 è proposto a 3.45. Il successo esterno dell’Atalanta di Gasperini, abbinato al segno 2, ha una quota di 2.95.



