Diretta Napoli Bassa Anaunia/ Streaming video tv: prima amichevole per Spalletti

DIRETTA NAPOLI BASSA ANAUNIA: DEBUTTO DI SPALLETTI!

Napoli Bassa Anaunia, in diretta dal Centro Sportivo di Dimaro (Trento), sede del ritiro dei partenopei, è la prima amichevole estiva per la squadra di Luciano Spalletti, al debutto (non ufficiale) sulla panchina azzurra: si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 18 luglio 2021.

Calciomercato Napoli/ Concorrenza di Roma e Atalanta per Koopmeiners

La diretta di Napoli Bassa Anaunia avrà naturalmente un valore molto relativo, dal momento che i partenopei sfideranno una formazione di dilettanti locali, tuttavia sarà la prima occasione per vedere in azione il Napoli di Luciano Spalletti e di conseguenza sarà curioso scoprire come si muoveranno gli azzurri, per cercare di capire (nei limiti del possibile) se si vede già la mano di Spalletti e quello che il nuovo allenatore chiede ai suoi giocatori per iniziare bene la stagione che avrà per il Napoli come grande obiettivo il ritorno in Champions League dopo la beffa dell’anno scorso. Sarà poi come sempre molto curioso scoprire chi sarà in Napoli Bassa Anaunia l’autore del primo gol stagionale dei partenopei, anche se logicamente staremmo cauti nel definire l’amichevole di oggi un vero banco di prova verso il campionato di Serie A 2021-2022, di cui mercoledì abbiamo scoperto il calendario.

Calciomercato Napoli/ Emerson Palmieri resta il nome più caldo per la corsia azzurra

DIRETTA NAPOLI BASSA ANAUNIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Bassa Anaunia sarà garantita in pay-per-view da Sky, di conseguenza non è prevista una diretta streaming video ma si potrà acquistare la visione del singolo evento, per chi non riuscirà a vivere l’amichevole dagli spalti dello stadio di Dimaro. In alternativa, per avere informazioni utili sulla partita dovrete rivolgervi eventualmente agli account ufficiali della società partenopea sui social network.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BASSA ANAUNIA

Nel leggere le probabili formazioni di Napoli Bassa Anaunia dobbiamo naturalmente fare le classiche considerazioni che sempre precedono questo genere di amichevoli. Ad esempio, Luciano Spalletti vorrà vedere in azione e mettere minuti nelle gambe di tutti i giocatori attualmente a sua disposizione, ma deve naturalmente fare i conti con le assenze di chi nelle scorse settimane ha giocato con la propria Nazionale, a cominciare dai campioni d’Europa come Di Lorenzo, Meret e Insigne. Sicuramente pesano le assenze per quanto riguarda i portieri, che d’altronde oggi dovrebbero essere poco impegnati: attualmente a disposizione ci sono Baietti, Boffelli, Contini e Idasiak. I difensori al lavoro nel ritiro di Dimaro sono invece Costa, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli e Zedadka; come centrocampisti ecco Demme, Elmas, Folorunsho, Gaetano, Lobotka, Machach, Palmieri e Zielinski; infine in attacco Ciciretti, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano e Tutino.

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Koulibaly chiede un incontro con ADL: su lui 3 club di Premier

© RIPRODUZIONE RISERVATA