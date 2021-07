Napoli, calendario Serie A 2021-2022/ Partite e avversario prima giornata: Spalletti contro…

NAPOLI CALENDARIO SERIE A 2021-2022: OGGI SI SCOPRONO GLI ABBINAMENTI

Il calendario di Serie A 2021-2022 sta per rivelarsi anche per il Napoli: sotto la guida di Luciano Spalletti, che ha preso il posto di Gennaro Gattuso e dunque torna ad allenare nel nostro campionato, i partenopei partono con tanta voglia di riscatto: la parola d’ordine è dimenticare quanto successo lo scorso 23 maggio, quell’incredibile pareggio casalingo contro il Verona che è costato una qualificazione in Champions League che appariva cosa fatta. Proprio da qui prendiamo spunto per ricordare che il Napoli non potrà rigiocare contro l’Hellas all’ultima giornata.

É una delle restrizioni della Lega sul calendario di Serie A 2021-2022, la stessa regola – vietati gli incroci con le stesse squadre affrontate negli ultimi due campionati – vale anche per la prima giornata e dunque il Napoli non potrà aprire il suo campionato contro la Fiorentina, avversaria al Franchi nel 2019 con vittoria per 4-3. Potrà invece, il Napoli nel calendario di Serie A 2021-2022, andare comunque a Firenze ma per sfidare lo Spezia, che giocherà almeno le prime partite del 2021-2022 in campo “neutro”, visto che il Picco è in ristrutturazione. L’anno scorso invece i partenopei aprirono la Serie A contro il Parma, che oggi si trova nel campionato cadetto.

CHI SARÀ L’AVVERSARIA PRIMA GIORNATA DEL NAPOLI E LE PARTITE DEL CALENDARIO DI SERIE A 2021-2022

Per il resto, che dire? Il Napoli non ha derby da giocare, dunque nel calendario di Serie A 2021-2022 il Napoli a parte la Fiorentina potrebbe affrontare chiunque alla prima giornata: questo comprende anche le big (Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan e Roma) che invece non saranno incrociabili nei turni infrasettimanali, ma soltanto nel weekend. I biancocelesti non saranno una potenziale avversaria all’ultima giornata, visto che era andata così nel 2020 (vittoria interna per 3-1); e allora tra poco scopriremo davvero quale sarà il cammino per il Napoli nel calendario di Serie A 2021-2022, sarà anche curioso scoprire cosa succederà con l’asimmetria e naturalmente, lo abbiamo detto per qualunque squadra e lo ripetiamo per il Napoli, qualunque considerazione sul calendario che verrà fatta oggi dovrà essere necessariamente essere integrata nel momento delle partite, considerando lo stato di forma dei partenopei e delle avversarie, squalifiche o infortuni che possano decimare la rosa e anche gli impegni nelle coppe europee, che potrebbero togliere energie preziose. Staremo a vedere, il calendario di Serie A 2021-2022 per il Napoli si svela tra poco…

