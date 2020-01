Diretta Torino Napoli Primavera/ Streaming video e tv: favoriti i granata

Torino Napoli Primavera, diretta dall’arbitro Mattia Caldera oggi, domenica 26 gennaio 2020 alle ore 12.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1. In vista di Torino Napoli Primavera, ricordiamo che i granata si sono confermati in grande crescita, reduci da sette risultati utili consecutivi in campionato, l’ultimo dei quali un pareggio in casa della capolista Atalanta, che veniva a sua volta da 10 vittorie consecutive in partite ufficiali. Il Torino è reduce da due pari a reti bianche consecutivi, ottenuti appunto contro i bergamaschi e prima contro il Sassuolo, ed è risalito in classifica staccandosi dalla zona play out. Il Napoli invece ha subito contro il Pescara la sua quarta sconfitta consecutiva in campionato, ritrovandosi ultimo in classifica e staccato dalla zona play out. Retrocessione diretta ormai rischio concreto per i partenopei che hanno esonerato l’allenatore Roberto Baronio, sostituito da Beppe Angelini che farà il suo esordio in panchina contro i granata.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Napoli Primavera sarà trasmessa in esclusiva sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia. Da segnalare che l’emittente mette a disposizione anche una diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. Opportunità davvero importante per gli appassionati del calcio giovanile, dal momento che l’emittente detiene i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO NAPOLI PRIMAVERA

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Torino Napoli Primavera, oggi a mezzogiorno per la sedicesima giornata del campionato Primavera 1? Proviamo a rispondere ipotizzando che il Torino allenato da Riolfo sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Lewis; Singo, Marcos, Celesia; Ghazoini, Munari, Sandri, Greco, Kouadio; Gonella, Ibrahimi. Risponderà il Napoli guidato in panchina da Beppe Angelini con un 3-5-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Idasiak, Manzi, Zanoli, D’Onofrio, Vrikkis, Marrazzo, Mamas, Labriola, Zedadka, Sgarbi, Palmieri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA