Diretta/ Napoli Bologna, streaming video tv: azzurri in apnea (Primavera)

DIRETTA NAPOLI BOLOGNA PRIMAVERA: PADRONI DI CASA IN DIFFICOLTÀ

Napoli Bologna, in diretta domenica 9 ottobre 2022 alle ore 13.00 presso l’Arena Giuseppe Piccolo di Cercola, sarà una sfida valida per la settima giornata del campionato Primavera 1. Di fronte due squadre reduci da un avvio di stagione diametralmente opposto: i padroni di casa semplicemente terribile, gli ospiti assolutamente positivo.

Il Napoli allenato da Frustalupi ha raccolto 3 punti nelle prime sei giornate, frutto di una vittoria e ben cinque sconfitte. Gli azzurri sono reduci da quattro sconfitte consecutive: l’ultima per 2-1 contro il Cagliari. Il Bologna, invece, viaggia nelle zona alte con 10 punti, raccolti grazie a 3 vittorie, un pareggio e due sconfitte. Nell’ultimo turno i rossoblu sono stati superati 0-3 dal Milan di Abate.

NAPOLI BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Bologna Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BOLOGNA PRIMAVERA

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Napoli Bologna al via tra pochi istanti. Partiamo dalla compagine partenopea, schierata da mister Frustalupi con il 3-4-3: Boffelli, Barba, Obaretin, Hysaj, Gningue, Iaccarino, Gioielli, Acampa, Marranzino, Rossi, Spavone. Passiamo adesso ai felsinei, schierati con il consueto 4-4-2: Gasperini, Wallius, Amey, Pyyhtia, Mazia, Corazza, Mmaee, Bynoe, Stivanello, Motolese, Urbanski.











