DIRETTA TRENTO NAPOLI/ Video streaming tv: JaCorey Williams è l’ex della partita

DIRETTA TRENTO NAPOLI: L’EX

Nella diretta di Trento Napoli spunta chiaramente il grande ex: JaCorey Williams ha giocato soltanto una stagione con la Dolomiti Energia, ma è stata comunque un’annata molto interessante e del tutto positiva sul piano dei numeri. Il lungo infatti aveva garantito 18,2 punti e 7,8 rimbalzi con il 58,3% dal campo nel corso della sua regular season; Trento aveva chiuso all’ottavo posto in classifica e così si era nuovamente qualificata ai playoff, dove però aveva incrociato Milano ed era stata spazzata via con un netto 3-0. In quella serie di primo turno i numeri dell’Aquila erano calati, e così anche quelli di Williams: per lui tre partite a 14,3 punti e 7,3 rimbalzi con il 52,8% da 2, comunque prestazioni non certo indifferenti.

A Napoli JaCorey Williams si sta ripetendo: i punti sono gli stessi dei playoff con Trento, dunque 14,3 per gara, il dato a rimbalzo rimane sostanzialmente identico ma con 7,9 è attualmente il migliore che il lungo abbia avuto nella nostra Serie A1. Inoltre Williams sta tirando con un ottimo 61,5% dal campo: possiamo dunque dire che questa stagione con la canotta della GeVi ce lo stia presentando nuovamente protagonista e tra i migliori nel suo ruolo in campionato, bisognerà però vedere se basterà per ottenere la salvezza… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRENTO NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Napoli sarà trasmessa su DMAX, dunque per questa giornata di Serie A1 rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti al numero 52 del vostro telecomando. Possiamo comunque ricordare che tutte le partite del nostro campionato di basket sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: per accedere al servizio è possibile sottoscrivere un abbonamento ma si può anche decidere di acquistare l’evento on demand, ricordando che sarà una visione in diretta streaming video e che il pacchetto fa parte anche di DAZN. Sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale così come la classifica e il calendario del massimo campionato di basket.

TRENTO NAPOLI: PER RIALZARE LA TESTA!

Trento Napoli sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Gabriele Bettini e Antonio Bartolomeo: alle ore 17:30 di domenica 26 marzo si gioca presso la BLM Group Arena per la 23^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Si tratta di un’occasione di riscatto per entrambe le squadre: Trento gioca la seconda gara consecutiva sul proprio parquet e nell’ultimo turno ha saputo tenere testa a Tortona, ma ha perso in volata e dunque ora ha bisogno di tornare al successo per blindare la sua posizione nei playoff, visto che la classifica è particolarmente corta.

Napoli invece è caduta male contro Brindisi: la Happy Casa in questo momento sta andando fortissimo ma chiaramente per la GeVi si tratta di non guardare in faccia a nessun avversario, la lotta per salvarsi è serratissima e non bisogna tentativamente lasciare punti per strada. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà tra poco nella diretta di Trento Napoli, mentre aspettiamo che alla BLM Group Arena si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa interessante serata di Serie A1.

DIRETTA TRENTO NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Trento Napoli dobbiamo anche dire che martedì sera la Dolomiti Energia ha detto definitivamente addio alla Eurocup: come lo scorso anno Trento viene eliminata al girone, ma a differenza della passata stagione ci ha creduto davvero grazie a due vittorie sorprendenti e gli incroci del calendario. Tuttavia nella partita decisiva contro Amburgo ha perso al fotofinish, dunque quella che sarebbe potuta essere una grandissima occasione contro lo Slask Wroclaw diventerà soltanto un passo d’addio per poi concentrarsi esclusivamente sul campionato.

Cosa che ovviamente Napoli sta facendo dall’inizio dell’anno: la GeVi è passata da Maurizio Buscaglia a Cesare Pancotto in corso d’opera e con l’esperto allenatore qualche miglioramento si è visto, ma non ancora tale da dirci che Napoli possa effettivamente raggiungere la salvezza come era successo nell’ultima Serie A1. Sarà un processo lungo e nel quale, come già detto, bisognerà puntare a perdere meno punti possibile; la partita di questo pomeriggio è molto difficile, vedremo se Napoli però riuscirà a fare il colpo grosso sul parquet di Trento…











