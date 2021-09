Diretta Napoli Brescia/ Streaming video tv: test per il campionato (Supercoppa)

Napoli Brescia, diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Alessandro Nicolini e Giulio Pepponi presso il PalaBarbuto del capoluogo campano alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, lunedì 13 settembre 2021, è la partita valida per la sesta e ultima giornata del girone C della Supercoppa Italiana di basket 2021. A dire il vero, non ci sarà più nulla di concreto in palio nella diretta di Napoli Brescia, che arriva a sole 48 ore di distanza dalla partita di sabato in Lombardia.

GeVi Napoli e Germani Brescia tuttavia avevano cominciato la loro avventura con quattro sconfitte (due a testa) contro Treviso, che così si è assicurata con enorme anticipo la qualificazione per i quarti di finale, lasciando Napoli e Brescia a contendersi soltanto un platonico secondo posto nei due scontri incrociati di sabato e stasera, che di fatto valgono più come prova generale in vista dell’ormai vicino debutto in campionato che per il valore della posta in palio in Supercoppa. Potrebbe però essere una partita divertente, senza tatticismi e pressioni: che cosa succederà nella diretta di Napoli Brescia?

DIRETTA NAPOLI BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Brescia non sarà disponibile: dobbiamo fare un discorso generale sulla trasmissione della Supercoppa basket 2021, e dire che nessuna partita sarà messa in onda dalla nostra televisione. Il torneo sarà invece una prerogativa di due broadcaster che forniranno la diretta streaming video: Discovery + ed Eurosport Player, che resta la casa del grande basket nazionale e internazionale. In entrambi i casi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, le partite potranno essere seguite mediante dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA NAPOLI BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Come detto, la diretta di Napoli Brescia avrà valore come “prova generale” del campionato e, almeno da questo punto di vista, resta una partita interessante, anche per verificare in questo ultimo atto della Supercoppa Italiana (almeno per le due squadre coinvolte) se ci saranno delle novità rispetto a sabato sera. Il campionato di Serie A naturalmente sarà il reale obiettivo per entrambe, la GeVi è una neopromossa che deve pensare alla salvezza e ogni partita può essere in questo senso una preziosa occasione di crescita, cercando di far rinascere la passione in una piazza evidentemente molto importante.

Brescia invece da quando è salita in Serie A ha sempre fatto bene e punta naturalmente a non deludere le aspettative dei suoi tifosi pure nella nuova stagione 2021-2022. L’obiettivo della Germani non sarà certo lo scudetto ma la qualificazione in zona playoff playoff e prima la Final Eight di Coppa Italia. Anche da questa partita di Supercoppa dunque arriveranno sicuramente indicazioni utili, è di fatto un’amichevole che però in questo periodo dell’anno senza dubbio farà piacere ai due allenatori.



