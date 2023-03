Diretta Napoli Brindisi/ Streaming video tv: obiettivi opposti (Serie A, Basket)

DIRETTA NAPOLI BRINDISI: SFIDA DELICATA!

Napoli Brindisi, in diretta dal PalaBarbuto naturalmente di Napoli, si giocherà con palla a due alle ore 19.00 di questa sera, domenica 19 marzo 2023, dal momento che sarà uno degli appuntamenti con la ventiduesima giornata di Serie A, cioè il settimo turno del girone di ritorno del massimo campionato di basket. Basta un breve sguardo alla classifica per ricordare che la diretta di Napoli Brindisi sarà un appuntamento particolarmente delicato soprattutto per la lotta dei padroni di casa della GeVi Napoli Basket per la salvezza, dal momento che la squadra partenopea ha 14 punti ed è ancora pericolosamente in bilico per quanto riguarda la permanenza nella massima categoria.

D’altro canto pure per la Happy Casa Brindisi questo è un match da vincere per consolidare la propria posizione nella zona playoff, che per ora sembra essere abbastanza salda per i pugliesi, a quota 22 punti in classifica; tuttavia manca ancora il 30% della stagione regolare, si possono ancora guadagnare o perdere posizioni e di conseguenza è meglio non fare troppi calcoli. Ecco allora che la posta in palio stasera alle pendici del Vesuvio sarà davvero alta, un motivo in più per scoprire con grande interesse che cosa ci dirà la diretta di Napoli Brindisi…

NAPOLI BRINDISI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Brindisi non sarà disponibile, dal momento che non è tra le partite trasmesse in questa giornata della Serie A di basket. Tutti i match del campionato sono tuttavia forniti dalla piattaforma Eleven Sports: sarà quindi possibile la visione in diretta streaming video di Napoli Brindisi, potendo scegliere anche l’acquisto on demand, inoltre il servizio fa parte del pacchetto DAZN. Infine va detto che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA NAPOLI BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Napoli Brindisi, ricordiamo innanzitutto che i padroni di casa partenopei della GeVi Napoli Basket vantano finora sette vittorie a fronte di ben quattordici sconfitte in questo campionato, dunque la salvezza è ancora tutta da conquistare. Spicca una clamorosa differenza di rendimento fra casa e trasferta, infatti c’è un buonissimo bilancio di 6-4 nelle dieci partite giocate a Napoli, ma un disastroso 1-10 nelle undici giocate lontano da casa, compresa la sconfitta di settimana scorsa sul campo di Reggio Emilia per 80-62. Oggi però si gioca al palaBarbuto, quindi Napoli spera di migliorare il proprio già positivo bilancio casalingo…

Brindisi invece arriva dalla sconfitta casalinga per 79-98 al cospetto della Olimpia Milano, partita che naturalmente si può perdere ma che non è comunque piaciuta per una Happy Casa che ha subito davvero troppo e quindi deve invertire immediatamente la rotta contro una rivale decisamente più alla sua portata. In trasferta il bilancio per Brindisi è di quattro vittorie a fronte di sei sconfitte su dieci partite, discreto ma certamente migliorabile: un motivo in più per seguire con la massima attenzione la diretta di Napoli Brindisi…











