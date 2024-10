DIRETTA CREMONA PISTOIA: PRIMO OBIETTIVO SALVEZZA!

Con la diretta Cremona Pistoia andiamo a raccontare una partita che si gioca alle ore 18:15 di domenica 13 ottobre 2024, ed è valida per la terza giornata di basket Serie A1 2024-2025. Potremmo dire che per entrambe le squadre il primo obiettivo sia quello della salvezza, anche se la Estra l’anno scorso ha giocato una stagione di tutt’altro tipo; tuttavia anche Pistoia sa che quest’anno le cose potrebbero essere molto diverse, intanto dopo la bella vittoria contro Napoli, con cui ha aperto il campionato, la squadra toscana ha perso in maniera netta contro la Virtus Bologna, anche se è vero che questo ko ci può sempre stare e vale per qualunque squadra di Serie A.

DIRETTA / Virtus Bologna Pistoia (risultato finale 84-68): vittoria netta di Banchi (6 ottobre 2024)

Invece Cremona ha iniziato male la sua nuova stagione: due sconfitte per la Vanoli, prima sul parquet di Casale Monferrato e poi contro Reggio Emilia. Due ko nei quali a dire il vero Cremona se l’è anche giocata (contro la Unahotels ha perso all’overtime), ma quello che conta sono i punti raccolti e questi non sono ancora arrivati. Dunque ora stabiliremo se nella diretta Cremona Pistoia arriverà il primo successo per i lombardi o invece se i toscani saranno in grado di fare il blitz, possiamo metterci comodi perché ci sono altre cose da dire su questa intrigante partita del PalaRadi.

DIRETTA/ Pistoia Napoli (risultato finale 88-82): Silins ne fa 22, la Estra vince! (29 settembre 2024)

CREMONA PISTOIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Cremona Pistoia in tv sarà accessibile a tutti gli appassionati di basket: infatti è questa la partita che, per la terza giornata di Serie A1, è stato deciso fosse trasmessa in chiaro, nello specifico l’appuntamento sarà sul canale DMAX che trovate al numero 52 del vostro telecomando. Va poi sempre ricordato che tutte le gare di questo massimo campionato di basket sono garantite dalla piattaforma DAZN: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, e inoltre dovrete aver sottoscritto un abbonamento all’emittente.

Diretta/ Pistoia Brescia (risultato finale 77-98): canta la sirena! (oggi 17 maggio 2024)

DIRETTA CREMONA PISTOIA: LA VANOLI DEVE RIALZARSI

Avvicinandoci alla diretta Cremona Pistoia dobbiamo anzitutto segnalare che, in maniera piuttosto curiosa, la Vanoli gioca la seconda partita consecutiva in casa mentre la Estra è in trasferta per la seconda settimana di seguito: stranezze del calendario, ma cos che potrebbe essere sfruttata da una Vanoli che come detto ha bisogno di rialzare la testa. Naturalmente i lombardi guardano alla salvezza come obiettivo forse anche unico; per il momento non ci sono i presupposti per i playoff e questo lo avremmo detto anche senza le due sconfitte iniziali, poi si vedrà eventualmente cosa accadrà nel corso della stagione.

Pistoia la post season la deve avere come target per quanto avvenuto lo scorso anno, perché inevitabilmente non si può mai giocare al ribasso; tuttavia le vicende estive, che avevamo già raccontato, hanno lasciato qualche dubbio di troppo su una Estra che comunque alla prova del campo si è rivelata nuovamente vincente. Vero è anche che tutti i punti di domanda aperti non sono improvvisamente spariti, già a livello di roster si parla di qualche giocatore che potrebbe già salutare la compagnia e allora le nubi sul cielo toscano potrebbero rapidamente addensarsi, alla squadra stasera il compito di far tornare il sereno.