Diretta Napoli Empoli Primavera/ Streaming video e tv: obiettivi differenti

Napoli Empoli Primavera, diretta dall’arbitro Matteo Centi della sezione Aia di Viterbo oggi pomeriggio, lunedì 17 febbraio 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato Primavera 1. Verso Napoli Empoli Primavera, ricordiamo che i partenopei non sono riusciti a fare punti nel difficile impegno esterno contro l’Inter, incassando 5 gol contro una squadra oggettivamente più forte e più attrezzata. Gli azzurri restano ultimi in classifica, a quota 12 punti a braccetto col Chievo e alla rincorsa di una salvezza oggettivamente difficile anche dopo il cambio della guardia in panchina tra Baronio ed Angelini. Reduce da un ko anche l’Empoli, battuto 1-3 in casa dalla Lazio ma comunque sempre a metà classifica e a +5 dalla zona play out, grazie ad un cammino molto convincente nell’ultimo periodo per i toscani.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Empoli Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, sul canale numero 60 del digitale terrestre oppure in caso di esigenze di palinsesto sul proprio canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI PRIMAVERA

Infine possiamo esaminare anche le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Napoli Empoli Primavera oggi, lunedì 17 febbraio 2020 alle ore 15.00, sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato Primavera 1. Il Napoli allenato da Giuseppe Angelini dovrebbe scegliere il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Daniele; Zanoli, Zedadka, Ceparano, Senese, Costanzo, Vrikkis, Sami, Vianni, Zanon, Palmieri. L’Empoli guidato in panchina da Cottafava sarà chiamato a rispondere con un 3-4-3 così disposto sul rettangolo verde: Pratelli; Donati, Matteucci, Viti, Adamoli; Sidibe, Zelenkovs, Belardinelli; Lombardi; Merola, Cannavò.



© RIPRODUZIONE RISERVATA