Diretta Napoli Empoli/ Streaming video tv: facile per Spalletti? (Serie A)

DIRETTA NAPOLI EMPOLI: ALTRA GOLEADA DEI RAGAZZI DI SPALLETTI?

Napoli Empoli, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona-San Paolo, sarà uno degli anticipi della quattordicesima giornata di Serie A in turno infrasettimanale, in programma con fischio d’inizio alle ore 18.30 di oggi, martedì 8 novembre 2022. Lo scatenato Napoli di Luciano Spalletti è atteso alla vittoria sfruttando un turno sulla carta favorevole (anche se l’anno scorso finì malissimo), a maggior ragione pensando che ha confermato tutte le sue qualità anche sabato sera vincendo a Bergamo, rafforzando così il vantaggio sulle inseguitrici per lo scudetto.

L’Empoli di Paolo Zanetti dovrà affrontare una sfida a dir poco difficilissima, ma diamo merito alla compagine toscana che lo farà con la serenità di chi non ha niente da perdere. La posizione in classifica è più che buona per l’obiettivo che naturalmente è la salvezza, inoltre l’Empoli arriva dalla vittoria contro il Sassuolo e giocherà con leggerezza: basterà per l’impresa? Scontata oppure no, scopriremo cosa ci dirà la diretta di Napoli Empoli…

NAPOLI EMPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Napoli Empoli sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI EMPOLI

Luciano Spalletti nelle probabili formazioni per la diretta di Napoli Empoli potrebbe rilanciare Raspadori titolare da esterno sinistro al fianco di Osimhen, mentre a destra Politano dovrebbe prendere la maglia di Lozano. A centrocampo e in difesa invece dovrebbe essere quasi tutto confermato: possibilità per Ostigard al fianco di Kim Min-Jae ma Juan Jesus rimane favorito, a sinistra Mario Rui è pronto al solito avvicendamento con Mathias Olivera e a destra giocherà Di Lorenzo, con Meret in porta. In mediana ecco come sempre Lobotka in cabina di regia, con Zambo Anguissa e l’ex di giornata Zielinski ai suoi lati come mezzali.

Paolo Zanetti invece adotterà il modulo 4-3-1-2: davanti al portiere Vicario agirà la coppia formata da Ismajli e l’ex Luperto, con Stojanovic e Parisi che invece saranno i due terzini; a centrocampo Marin sarà il playmaker, confermati anche i due interni perché Haas dovrebbe prendersi la maglia sul centrodestra e Bandinelli sull’altro versante. Davanti invece ci sarà spazio per il giovane Baldanzi, ennesimo talento della Primavera lanciato in prima squadra, che agirà sostegno della coppia di attaccanti formata da Satriano e Lammers; possibilità per Pjaca, ma il croato dovrebbe partire dalla panchina.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine anche uno sguardo al pronostico sulla diretta di Napoli Empoli in base alle quote proposte dall’agenzia Snai, che vede senza dubbio favoriti i padroni di casa e quota il segno 1 a 1,18, mentre poi si sale a quota 7,50 sul segno X in caso di pareggio e fino a ben 15 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse l’Empoli a vincere questo incontro.











