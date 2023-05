Diretta/ Napoli Fiorentina video streaming tv: al Diego Maradona si chiude un cerchio

DIRETTA NAPOLI FIORENTINA: I TESTA A TESTA

I testa a testa nella diretta di Napoli Fiorentina raramente hanno annoiato il pubblico accorso a vedere questa sfida spesso divertente ed emozionante. L’unica eccezione nel recente passato è lo 0-0 dell’andata, ma se andiamo al precedente del 2022 ecco che abbiamo un roboante 3-2 per i viola firmato Nico Gonzalez, Ikone e Cabral a rispondere ai gol di Mertens e Osimhen.Nello stesso anno c’è stato anche il 5-2 sempre per i toscani con le reti di Vlahovic e Biraghi da una parte e Mertens più Petagna dall’altra in un match terminato in nove contro dieci.

Diretta/ Roma Fiorentina Primavera (risultato 0-1) streaming video tv: Misitano!

Ai supplementari i toscani dilagano con Venuti, Piatek e Maleh. Nell’anno dello Scudetto dei partenopei, impossibile non ricordare il famoso 3-0 della Fiorentina del 2018 quando il Napoli perse 3-0 sotto i colpi di uno scatenato Simeone, ora proprio in azzurro, dopo che gli uomini di Sarri erano rimasti in 10 all’ottavo minuto per il rosso a Koulibaly: quella partita segnò la parola fine sul sogno tricolore, oggi dunque il Napoli può dire di chiudere un ideale cerchio potendo festeggiare la vittoria del campionato contro i viola. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Probabili formazioni Napoli Fiorentina/ Diretta tv: passerella per Osimhen e Kvara

DIRETTA NAPOLI FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Fiorentina non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno infrasettimanale valido per la 34^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Diretta/ Salernitana Fiorentina (risultato finale 3-3): pareggio pirotecnico

NAPOLI FIORENTINA: FESTA SCUDETTO!

Napoli Fiorentina, in diretta domenica 7 maggio 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà una sfida valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A. È pronta a continuare la grande festa per lo Scudetto dei partenopei, dopo il sigillo messo con l’1-1 in casa dell’Udinese di giovedì scorso. Napoli che vuole chiudere al meglio un campionato storico ma che in queste ultime partite vivrà anche l’abbraccio della sua gente per un traguardo atteso 33 anni.

Dopo il pirotecnico 3-3 contro la Salernitana, la Fiorentina ha confermato la sua vocazione spettacolare e un po’ imprevedibile ma, oltre che all’ottavo posto, i Viola penseranno anche ai cruciali impegni di Coppa che li attendono, a partire dalla semifinale di Conference di giovedì prossimo contro il Basilea. All’andata 0-0 a Firenze, Viola corsari per 2-3 il 10 aprile 2022, in una sfida che fu una frenata chiave nella corsa allo Scudetto poi conquistato quest’anno.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA

Le probabili formazioni della diretta Napoli Fiorentina, match che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Per il Napoli, Luciano Spalletti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Risponderà la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Jovic.

NAPOLI FIORENTINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Fiorentina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA