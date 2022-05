Diretta Napoli Genoa Primavera/ Streaming video tv: delicatissimo ritorno playout!

DIRETTA NAPOLI GENOA PRIMAVERA: CHI RETROCEDE?

Napoli Genoa Primavera, in diretta dall’Arena Giuseppe Piccolo, si gioca alle ore 14:30 di giovedì 26 maggio: nel ritorno dei playout del campionato Primavera 1 2021-2022 scopriremo quale sarà la terza squadra retrocessa dopo Spal e Pescara. La partita di andata ha lasciato tuto in bilico: lo scorso venerdì infatti le due squadre hanno pareggiato 2-2 e dunque la situazione è abbastanza chiara, chi vincerà questo match sarà salvo e potrà giocare ancora nel campionato 1 la prossima stagione, mentre chi perderà sarà costretto a scendere di categoria.

Diretta/ Genoa Bologna (risultato finale 0-1): decide Barrow, il Grifone saluta la A

Scenario che nel passato recente è già capitato al Napoli, che in queste stagioni ha anche potuto giocare nella Youth League ma non è mai riuscito a fare un salto di qualità davvero importante; vedremo allora cosa succederà in campo, è difficile pronosticare come possano andare le cose nella diretta di Napoli Genoa Primavera anche se, giocando in casa, i partenopei hanno certamente un leggero vantaggio. Per il momento limitiamoci a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

Diretta/ Genoa Napoli Primavera (risultato finale 2-2): pareggio divertente!

DIRETTA NAPOLI GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Genoa Primavera dovrebbe essere visibile sui canali di Sportitalia: questa emittente è di fatto la casa degli Under 19, e dunque al numero 60 o 61 del televisore questo ritorno del playout nel campionato 1 sarà garantito in chiaro. L’alternativa ovviamente rimane quella della diretta streaming video, un servizio che viene garantito dalla stessa emittente senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GENOA PRIMAVERA

In Napoli Genoa Primavera la grande notizia per Nicolò Frustalupi è il ritorno di Ambrosino: il bomber ha scontato il turno di squalifica e dunque sarà regolarmente in campo come terminale offensivo del 3-4-2-1. Alle sue spalle dovrebbero agire ancora Vergara e Spavone, mentre a centrocampo ci aspettiamo la solita linea con Saco e Iaccarino nel reparto di mezzo, mentre Giuseppe D’Agostino e Acampa agirebbero come laterali. In difesa invece spazio a Daniel Hysaj, Benedetto Barba e Costanzo a protezione del portiere Idasiak.

GENOA RETROCESSO IN SERIE B/ Perde a Napoli ed è condannato nella lotta salvezza

Il Genoa Primavera di Luca Chiappino si dispone invece con il 4-2-3-1: Corci tra i pali, davanti a lui Calvani e Bolcano con due laterali che dovrebbero essere nuovamente Dellepiane e Boci. A centrocampo la cerniera sarà composta da Macca e Sadiku; davanti a questi due giocatori ecco la linea di trequartisti con Besaggio solito riferimento centrale, sugli esterni invece dovrebbero agire Michele Ambrosini e Sahli. La prima punta uscirà dal ballottaggio tra Buksa e Adam Bamba, ma il polacco dà la sensazione di partire ancora favorito rispetto all’italo-ivoriano. Vedremo quale sarà la scelta finale dell’allenatore del Grifone…

© RIPRODUZIONE RISERVATA