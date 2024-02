Diretta/ Napoli Genoa (risultato finale 1-1): Ngonge pareggia il match! (17 febbraio 2024)

DIRETTA NAPOLI GENOA (RISULTATO FINALE 1-1): SI SBLOCCA IL GRIFONE

La diretta di Napoli Genoa si conclude con il pareggio tra le due compagini per 1-1. Nonostante gli sforzi del Napoli, che ha cercato di vincere fino alla fine con le iniziative di Kvaratskhelia, la squadra partenopea ha avuto difficoltà a muoversi in attacco, lasciando al georgiano gran parte del peso offensivo.

Questa situazione ha agevolato la difesa del Genoa, che sotto la guida di Gilardino è riuscita a contenere efficacemente gli attacchi avversari. Per fortuna però ci pensa Ngonge a pareggiare con un’invenzione in mezza rovesciata mentre cadeva. (agg. Gianmarco Mannara)

Nel secondo tempo della diretta di Napoli Genoa, il Grifone sorprende i padroni di casa segnando il gol del vantaggio al 47° minuto grazie a Frendrup, che sfrutta uno scarico all’indietro di Retegui. Per il Napoli si mette in salita adesso, ma il suo pubblico è abituato alle rimonta in casa, l’ultim ainfatti è arrivata contro il Verona.

La rete di Frendrup ha cambiato le dinamiche del match, mettendo il Genoa in vantaggio per 1-0. Nonostante il dominio iniziale del Napoli e alcuni tentativi da parte di Simeone e Kvaratskhelia, la squadra di casa non è riuscita a capitalizzare le opportunità. (agg. Gianmarco Mannara)

La prima frazione di gioco della diretta di Napoli Genoa nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare il punteggio, lasciando il tabellone invariato sullo 0-0. Nonostante un netto dominio iniziale del Napoli, il Genoa è riuscito a resistere e, verso la fine del primo tempo, ha preso il controllo del campo avversario.

Martin è stato particolarmente attivo, fornendo cross per Retegui, ma il gol tanto atteso è mancato. Questo perché è mancato il guizzo da parte dell’attaccante italoargentino che fino a questo momento ha colpito tre volte in porta ma sempre tra le braccia di Meret. (agg. Gianmarco Mannara)

Nel primo quarto d’ora della diretta di Napoli Genoa, la situazione è abbastanza equilibrata con un punteggio di 0-0. Il Napoli sembra avere il controllo del gioco, ma il Genoa ha avuto un’occasione da gol con Retegui, il cui tiro è stato respinto dal portiere dopo u bel cross di Martin che l’attaccante prende di testa.

Dal lato dei padroni di casa, Simeone ha cercato di sfruttare un cross da Politano, ma ha mancato l’appoggio colpendo malamente il pallone. Kvaratskhelia ha provato un tiro dopo alcune finte efficaci che hanno mandato a vuoto i difensori, ma il portiere avversario è riuscito a bloccare il suo tentativo con facilità. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA NAPOLI GENOA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

L’arbitro deve ancora fischiare l’inizio della diretta di Napoli Genoa, perciò nel mentre i preparativi vengano ultimati noi diamo un’occhiata alle statistiche dei due club in vista del loro imminente incontro. Il Napoli ha dimostrato una certa fallacia quando gioca in casa, vincendo solo 12 delle ultime 23 partite, mentre il grifone ha vinto solo 3 tre volte lontano da Marassi. Il risultato più frequente tra le due squadre quando si gioca al Maradona è il pareggio per 1-1, che si è verificato in 4 partite. I partenopei mostrano una tendenza a segnare nel finale di partita, con il 34% dei gol realizzati nei minuti 76-90.

D’altro canto però è la squadra che ha la percentuale più bassa di gol segnati nei primi 15 minuti (3%). Il Genoa, nonostante non perda da 8 incontri, ha una tabù da sfatare visto che non ha mai vinto nelle ultime 13 partite. Detto questo speriamo che la nostra disamina matematica vi sia piaciuta, noi vi lasciamo alle formazioni ufficiali del match poiché la diretta di Napoli Genoa sta per cominciare! NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, P. Mazzocchi; Zambo Anguissa, Lobotka, H. Traoré; Politano, G. Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri GENOA (3-5-2): Jo. Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. Allenatore: Alberto Gilardino (agg. Gianmarco Mannara)

NAPOLI GENOA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Napoli Genoa sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN.

Anche la diretta streaming Napoli Genoa sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco. Per chi è abbonato DAZN tramite Sky, al costo di 5 euro al mese, può aggiungere Zona DAZN e vedere direttamente su Sky tramite DAZN la partita. Chi invece è dotato di decoder Sky Q può accedere tramite le App a quella di DAZN.

NAPOLI GENOA: I TESTA A TESTA

La diretta della gara Napoli Genoa vede affrontarsi due squadre che negli ultimi 5 incontri hanno sempre dato spettacolo sia ai tifosi delle due formazioni ma anche a tutti quelli neutrali. La prima sfida che vi presentiamo è quella del 2020 con il successo incredibile dei partenopei con il risultato di 6-0. Una batosta incredibile per il Genoa che ha subito le reti in sequenza di Lozano, con una doppietta, Zielinski, Mertens, Elmas e Politano.

Andò decisamente meglio nella gara di ritorno con il rossoblù che si imposero in casa contro il Napoli grazie alla doppietta dell’intramontabile attaccante macedone Goran Pandev. Napoli che riuscì a rifarsi l’anno successivo con due vittorie rispettivamente con i risultati di 1-2 e 3-0. Ad andare in rete in queste sfide Ruiz, Petagna, Osimhen, Insigne e Lobotka. L’ultima sfida in ordine temporale è quella giocata nella gara di andata di quest’anno con il pareggio con il risultato di 2-2. Per il Genoa ad andare in rete Bani e Retegui per il Napoli in rimonta Raspadori e Politano. (Marco Genduso)

NAPOLI GENOA, IL GRIFONE IN TRASFERTA

La diretta Napoli Genoa, in programma sabato 17 febbraio alle ore 15:00, racconta della 25esima giornata di Serie A. I partenopei sono reduci dalla sconfitta di San Siro con il Milan e con la vittoria del Torino sul Lecce, gli azzurri sono scivolati al decimo posto. Una situazione ben lontana da quella di un anno fa quando il Napoli dominava il campionato.

Il Genoa ha perso per la prima volta in questo 2024 la scorsa giornata contro l’Atalanta. Per il resto, pareggi con Bologna, Torino e Empoli più le vittorie su Salernitana e Lecce, entrambe per 2-1. Bisognerà vedere se anche al Maradona riusciranno a portare a casa punti.

NAPOLI GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Napoli Genoa vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. In porta Meret, difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Mario Rui. A centrocampo Anguissa, Lobotka e l’esordio di Traoré. In attacco solito Politano, Simeone e Kvaratskhelia per Mazzarri.

Risponde col 3-5-2 il Genoa di Gilardino. Martinez sarà il portiere titolare, difeso qualche metro più avanti da De Winter, Bani e Vasquez; Sabelli esterno a destra, Malinovskyi, Badelj e Frendrup al centro con Messias sul lato mancino. Davanti tandem Gudmundsson-Retegui.

NAPOLI GENOA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Napoli Genoa favorita la squadra di casa a 1.60. Secondo bet365, la X vale 3.57 mentre il 2 lo troviamo a 6.

L’Over 2.5 è meno probabile dell’Under, rispettivamente 2.10 e 1.70. Chiudiamo con il segno Gol a 2.10 mentre il No Gol è a 1.67.











