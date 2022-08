Diretta Napoli Girona/ Streaming video tv: altra amichevole… spagnola

DIRETTA NAPOLI GIRONA: ALTRO TEST PER SPALLETTI!

Napoli Girona, in diretta alle ore 18.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 3 agosto 2022, presso lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, sarà una nuova amichevole in Abruzzo, sede della seconda parte del ritiro estivo del Napoli, che in queste settimane di piena estate è stato prima in Trentino e adesso si è avvicinato a casa, lavorando fra le montagne abruzzesi per avvicinarsi al via di un campionato che è ormai davvero imminente e che vedrà naturalmente i partenopei di Luciano Spalletti tra le principali candidate per la vittoria dello scudetto.

Il Napoli a Castel di Sangro sta affrontando una preparazione molto “spagnola”: domenica scorsa i partenopei hanno pareggiato per 1-1 contro il Maiorca, oggi pomeriggio l’appuntamento è contro il Girona e sabato 6 agosto sarà la volta dell’Espanyol, ben tre formazioni iberiche dunque in questo periodo si sono recate o si recheranno in Abruzzo per affrontare il Napoli, che vive così un’estate molto internazionale. Che cosa ci dirà la diretta di Napoli Girona?

DIRETTA NAPOLI GIRONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Girona sarà disponibile, ma soltanto in pay per view: l’amichevole della squadra partenopea sarà infatti trasmessa su Sky Sport 251, canale che fa parte del bouquet della televisione satellitare ma che prevede l’acquisto del singolo match al costo di 9,99 euro. Il servizio di diretta streaming video di Napoli Girona sarà garantito invece direttamente dalla società campana, che offrirà infatti il match sul proprio canale Facebook.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GIRONA

Proviamo infine a dire qualcosa in più circa le possibili mosse di mister Luciano Spalletti per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta Napoli Girona. Come abbiamo visto già domenica sera contro il Maiorca, il modulo di riferimento per gli azzurri partenopei dovrebbe essere il 4-3-3: scegliamo Meret in porta; davanti a lui vedremo se saranno confermati come titolari nella difesa a quattro Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae e Mario Rui.

Qualche incertezza più a centrocampo, dove indichiamo Fabian Ruiz, Lobotka e Zielinski ma naturalmente saranno da prendere in considerazione anche Zambo Anguissa, Demme ed Elmas; nel reparto offensivo invece il tridente potrebbe vedere l’ormaiclassico ballottaggio Lozano-Politano a destra, con Osimhen centravanti e il nuovo acquisto Kvaratskhelia ad agire come ala sinistra.











