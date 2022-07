Diretta Napoli Perugia/ Streaming video tv: amichevole signifiativa per Spalletti

DIRETTA NAPOLI PERUGIA: SPALLETTI AUMENTA I GIRI DEL MOTORE

Napoli Perugia è un’amichevole in diretta da Dimaro, alle ore 18:00 di domenica 17 luglio: prosegue il ritiro estivo dei partenopei, che dopo aver segnato 12 gol contro la Bassa Anaunia inizia a fare sul serio nei suoi test che introducono una stagione importante. Il Perugia infatti è avversario vero: anche il prossimo anno giocherà in Serie B, nell’ultimo campionato ha rimontato nelle giornate conclusive riuscendo a qualificarsi per i playoff e, anche se è stato eliminato subito dal Brescia, va ricordato che si trattava di una neopromossa e che le ambizioni sono importanti.

Ancor più quest’anno che in panchina è arrivato Fabrizio Castori, esperto di promozioni; le attenzioni tuttavia si concentreranno in particolar modo sul Napoli, come è giusto che sia, con Luciano Spalletti che deve iniziare a plasmare una squadra che nella prossima stagione dovrà onorare anche il ritorno in Champions League, oltre che ovviamente giocarsi lo scudetto. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di Napoli Perugia; aspettando che l’amichevole prenda il via, facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA NAPOLI PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TRIANGOLARE

Salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora, la diretta tv di Napoli Perugia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: non ci sono emittenti che abbiano acquistati i diritti per le amichevoli della squadra partenopea, ma ci sarà comunque un modo per assistere a questa partita. Infatti, la società ha fatto sapere che il match – come già quello precedente – sarà visibile in diretta streaming video di Napoli Perugia, gratuitamente: per la precisione, bisognerà visitare la pagina Facebook ufficiale del club, disponendo di PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PERUGIA

Per la diretta Napoli Perugia Spalletti ha ovviamente parecchie carte da giocarsi: il suo modulo resta il 4-2-3-1, in porta potremmo vedere Meret con una linea difensiva che davanti a lui sarebbe composta da Rrahmani e Juan Jesus centrali e due terzini come Di Lorenzo e Mario Rui, senza dimenticarsi ovviamente di Zanoli e Matias Olivera. A centrocampo Lobotka e Zambo Anguissa con la concorrenza di Demme; Elmas e Kvaratskhelia potrebbero essere i laterali sulla trequarti con Gaetano o Zielinski in posizione centrale, probabilmente Osimhen sarà ancora out e allora come prima punta giocherà Petagna.

Il Perugia di Castori potrebbe essere in campo con il 3-5-2: Chichizola il portiere confermato, poi linea difensiva con l’esperienza di Angella e la gioventù di Vulikic, il terzo nome può essere Curado (arrivato dal Genoa). Sugli esterni, Casasola a destra e uno tra Lisi e Righetti sulla corsia mancina; con scelte più offensive attenzione a Marco Olivieri e Manneh. Davanti, sono tornati Melchiorri e Vano: possono giocare loro dal primo minuto, aspettando qualche rinforzo l’alternativa per Castori è Ryder Matos che è rimasto rispetto alla passata stagione.











