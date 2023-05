Diretta/ Napoli Inter Primavera (risultato 0-1) video streaming tv: la sblocca Sarr! (27 maggio 2023)

DIRETTA NAPOLI INTER PRIMAVERA (RISULTATO 0-1): LA SBLOCCA SARR!

Inizia il match tra Napoli e Inter. Acampa lancia Koffi, controllo e tiro, respinge Botis. Gningue crossa per Rossi, sfila sfera in area con Gioielli che non ci arriva per un soffio. Sarr! La sblocca l’Inter! Pelamatti si sgancia fino alla trequarti, cross con il contagiri per Sarr che di testa supera Boffelli. Sarr per Iliev in contropiede, il tiro a giro viene murato. Con questo risultato il Napoli retrocederebbe in Primavera 2. Kamate si lancia verso l’area avversaria per il raddoppio, Boffelli esce fuori dall’area e salva i partenopei. Termina la prima frazione di gara, Inter avanti grazie a Sarr. (agg. Umberto Tessier)

NAPOLI INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Inter Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre che trasmetterà gli aggiornamenti da tutti i campi con la Diretta Gol dell’ultima giornata. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

SI GIOCA

Tutto è pronto per dare il via alla diretta di Napoli Inter Primavera, le statistiche stagionali delle due formazioni del Campionato Primavera 1 cosa ci potrebbero dire su questo incontro? Il Napoli Primavera non se la passa bene anche perché ha raccolto un solo punto nelle ultime sei giornate. I partenopei hanno in generale appena 32 punti in classifica perché il cammino è stato a dir poco deludente, i numeri ci parlano di otto vittorie, altrettanti pareggi e ben diciassette sconfitte, con 31 gol segnati e 49 invece subiti, quindi una differenza reti che resta largamente negativa (-18) per il Napoli.

L’Inter Primavera arriva invece da ben sei vittorie più un pareggio nelle ultime sette giornate, che hanno rilanciato una classifica non del tutto positiva in ottica playoff per i giovani nerazzurri, che vantano infatti 52 punti con un bottino di quattordici vittorie, dieci pareggi e nove sconfitte fino a questo momento. I campioni d’Italia Primavera in carica hanno una differenza reti positiva (+11), perché l’Inter ha segnato 51 gol e ne ha subiti 40. Fin qui i numeri, ma adesso siamo davvero curiosi di scoprire cosa succederà in Napoli Inter Primavera: parola al campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

NAPOLI INTER PRIMAVERA: OSPITI FAVORITI!

Napoli Inter Primavera, in diretta sabato 27 maggio 2023 alle ore 13.00 presso l’Arena Giuseppe Piccolo di Napoli, sarà una sfida valida per la 34^ giornata del campionato Primavera 1. Inter quasi fuori nella corsa ai play off, a 3 punti di distanza dal sesto posto non è servita ai nerazzurri l’ultima goleada inflitta al Cesena, con l’Inter che dovrebbe sperare in una concatenazione di risultati improbabili per riagganciare in extremis almeno il sesto posto.

È invece ormai rassegnato ai play out il Napoli che conosce ormai da tempo il suo destino, con la necessità di giocarsi allo spareggio la permanenza nel massimo campionato Primavera ko ad Empoli nell’ultima sfida disputata con i partenopei che dovranno provare a salire di tono avendo subito 5 sconfitte nelle ultime 6 partite di campionato nonché un solo pareggio, di sicuro non l’approccio ideale a una sfida cruciale come quella dei play out.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Napoli Inter Primavera, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola. Per il Napoli, Nicolò Frustalupi schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Boffelli; Hysaj, Barba, Obaretin; Marchisano, Alastuey, Gioielli, Acampa; Spavone, Sahli; Pesce. Risponderà l’Inter allenata da Christian Chivu con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Botis; Dervishi, Matjaz, Kassama, Pozzi; Akinsanmrio, Stankovic, Kamate; Owusu, Esposito, Iliev.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE NAPOLI INTER

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Napoli Inter Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo dell’Inter, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.70.











