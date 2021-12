DIRETTA/ Napoli Inter Primavera video streaming tv: ecco la storia della partita

DIRETTA NAPOLI INTER PRIMAVERA: I TESTA A TESTA

La storia recente di Napoli Inter Primavera è fatta di un dominio nerazzurro: dal dicembre 2017 a oggi contiamo infatti 6 partite, 4 delle quali sono state vinte dall’Inter Primavera che ha anche ottenuto un pareggio. Per di più l’unica vittoria del Napoli, firmata da Lorenzo Sgarbi e Gianluca Gaetano nel dicembre di tre anni fa, è avvenuta in trasferta: questo ovviamente ci dice che sul campo dei partenopei i giovani nerazzurri sono imbattuti, con due vittorie e appunto un pareggio.

Ricordiamo l’ultima sfida, andata in scena nel settembre 2019, e vinta dalla Primavera allenata da Armando Madonna grazie al gol messo a segno da Matias Fonseca, oggi attaccante della Pergolettese: il dato incredibile che riguarda la diretta di Napoli Inter Primavera è quello relativo ai gol subiti dalla squadra lombarda. Abbiamo citato il 2-0 esterno dei partenopei: ecco, quella è l’unica delle sei sfide dirette in cui il Napoli sia riuscito a segnare, il che naturalmente vuol dire che l’Inter si presenta a questo match della 11^ giornata del campionato 1 con cinque clean sheet su sei contro l’avversario odierno. Niente male davvero, ma oggi confermare questo dato appare quantomeno complicato visto come stanno andando le cose in classifica… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NAPOLI INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Inter Primavera sarà disponibile sul principale canale di Sportitalia, che è quello che trovate al numero 60 del digitale terrestre: appuntamento dunque in chiaro per tutti grazie all’emittente che come sempre si occupa del campionato Under 19. Esiste poi l’alternativa della diretta streaming video, per seguire la partita in mobilità: in questo caso potrete installare l’app Sportitalia su dispositivi come PC, tablet e smartphone oppure visitare direttamente il sito ufficiale, che trovate all’indirizzo www.sportitalia.com.

PARTENOPEI LANCIATISSIMI!

Napoli Inter Primavera, che verrà diretta dal signor Mario Saia, si gioca alle ore 13:00 di sabato 4 dicembre: la partita rientra nella 11^ giornata del campionato Primavera 1 2021-2022, e rappresenta un incrocio interessante. Il Napoli, dopo stagioni difficili, sta volando: con la vittoria contro il Lecce è riuscito addirittura a portarsi al secondo posto in classifica, c’è ancora distanza con la Roma ma poco importa, perché anche così sarebbe garantito l’accesso diretto alla fase finale che è un obiettivo forse poco pronosticabile alla vigilia, ma adesso diventato alla portata.

Fa più fatica l’Inter, che però sta portando avanti il doppio impegno con la Youth League e proseguirà la corsa in Europa; intanto i giovani nerazzurri hanno battuto il Pescara rilanciandosi minimamente, anche se oggi non parteciperebbero ai playoff. Sarà dunque un match delicato e importante, non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà nella diretta di Napoli Inter Primavera e, mentre aspettiamo che la partita si giochi, possiamo fare una rapida analisi sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER PRIMAVERA

Per Napoli Inter Primavera Nicolò Frustalupi punta sul 3-4-2-1: il dubbio maggiore riguarda Ambrosino, miglior realizzatore e assistman, che potrebbe tornare titolare in luogo di Mercurio, venendo poi supportato dai trequartisti D’Agostino e Cioffi che sono favoriti su Vergara. A centrocampo si gioca con Saco e Spavone (o Gioielli) in mezzo, Di Dona e Marchisano saranno i due laterali; la difesa sarà composta da Moussa Mané, Benedetto Barba e Daniel Hysaj che si piazzeranno a protezione del portiere Idasiak, determinante per i risultati della squadra partenopea.

Cristian Chivu deve rinunciare allo squalificato Zanotti, dunque il terzino destro nel suo 4-3-1-2 sarà Dervishi; con lui Carboni sull’altro versante, e coppia centrale formata da Hoti e Fontanarosa a protezione del portiere Rovida. Il reparto di mezzo sarà come sempre comandato da Sangalli, Casadei dovrebbe essere titolare e allora rischia Nunziatini, sulla pressione di Fabbian; Peschetola giocherà come trequartista (in vantaggio su Nikola Iliev), davanti dovremmo vedere Abiuso e Curatolo a formare il tandem offensivo.



