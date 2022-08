Diretta Napoli Juve Stabia/ Streaming video tv: amichevole per prepararsi a Firenze

DIRETTA NAPOLI JUVE STABIA: UN’AMICHEVOLE “CURIOSA”

Napoli Juve Stabia si gioca in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona, casa dei partenopei: l’appuntamento è per le ore 18:00 di mercoledì 24 agosto. Possiamo definirla un’amichevole quantomeno curiosa: arriva infatti dopo che il Napoli ha giocato due partite in Serie A, vincendole entrambe con un totale di 9 gol segnati, ma anche a pochi giorni da un match delicato contro la Fiorentina, in trasferta. Luciano Spalletti e i suoi saranno infatti impegnati domenica sera: piazzare un’amichevole a quattro giorni di distanza, in un calendario già fitto, non è usuale.

Diverso magari il caso della Juve Stabia, che parteciperà al campionato di Serie C ma ancora non è certissima di quando potrà iniziarlo, la compilazione dei calendari è già slittata e il ritardo potrebbe aumentare, dunque organizzare un’amichevole per mantenere vivo il gruppo ci sta. Di fatto comunque la diretta di Napoli Juve Stabia servirà come “contorno” per presentare i nuovi acquisti al pubblico del Maradona, che potrà entrare gratuitamente allo stadio; vedremo allora cosa succederà, intanto possiamo anche fare una breve analisi circa le probabili formazioni della partita amichevole.

DIRETTA NAPOLI JUVE STABIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Il palinsesto potrebbe cambiare nelle prossime ore, ma per il momento la diretta tv di Napoli Juve Stabia non dovrebbe essere prevista: quasi certamente i canali della nostra televisione non si occuperanno di mandare in onda la partita amichevole, è certamente più probabile che all’ultimo una delle due società (o magari entrambe) scelgano di fornire le immagini tramite i propri account sui social network. In questo caso naturalmente la visione sarebbe in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI JUVE STABIA

Quello che nella diretta Napoli Juve Stabia è da capire è se Spalletti intenda mandare in campo i titolari: se la partita sarà una sorta di sgambata contro un avversario di livello, allora qualche prima linea potrebbe comunque essere in campo. Quasi certamente vedremo dal primo minuto Sirigu, Giovanni Simeone e Raspadori: i tre si prenderanno dunque il campo, il primo chiaramente in porta mentre gli altri due andando a formare due terzi del tridente. A completare il reparto offensivo del Napoli potrebbe essere Politano; poi potremmo vedere Elmas a centrocampo.

Il macedone eventualmente può fare la mezzala e affiancare il regista Lobotka che va per la conferma almeno inizialmente (Demme si è recentemente infortunato e ne avrà almeno per un mese) ma poi è da capire l’utilizzo di Ndombélé, che potrebbe avere un posto da titolare come interno. Avremo poi una difesa nella quale ci aspettiamo che Juan Jesus sia in campo, insieme a Ostigard; sugli esterni giocherebbero Zanoli e Mathias Olivera. Chiaramente, sono supposizioni: dipenderà appunto da come la diretta di Napoli Juve Stabia sarà affrontata da parte di Spalletti…











