Diretta Napoli Milano/ Streaming video tv: Olimpia in netta ripresa! (basket A1)

DIRETTA NAPOLI MILANO: OLIMPIA RINATA!

Napoli Milano sarà in diretta dal PalaBarbuto, alle ore 20:30 di domenica 8 gennaio: la partita rientra nella 14^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023. Due grandi piazze, ma chiaramente con storie ben diverse e una realtà sostanzialmente agli antipodi: l’Olimpia arriva dalla grande vittoria della Segafredo Arena, con tanto di aggancio e sorpasso virtuale al primo posto in classifica, ma soprattutto dopo le tante difficoltà incontrate – soprattutto in Eurolega – sembra aver cambiato passo in termini di mentalità e approccio, cosa che sta portando successi davvero importanti.

La GeVi invece rimane al guado, e deve fronteggiare una situazione psicologica davvero complessa: nella prima partita del 2023 ha perso il derby contro Scafati e soprattutto lo ha fatto segnando solo 61 punti e subendone 35 di distacco. Una sconfitta di quelle che possono fare male ben oltre i punti lasciati per strada, e corsa alla salvezza che torna a farsi leggermente più complicata. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta di Napoli Milano, per il momento ci possiamo mettere comodi e analizzare i temi principali che sono legati alla partita del PalaBarbuto.

DIRETTA NAPOLI MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Milano non sarà una di quelle che per la 14^ giornata di Serie A1 verranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Il match sarà comunque fornito dal portale Eleven Sports, come tutti gli altri del massimo campionato di basket: dallo scorso 2 gennaio questa emittente sarà visibile anche dagli abbonati DAZN e dunque ci sarà un’opportunità in più, ricordando che si tratterà di una visione in diretta streaming video e che potrete decidere di abbonarvi al servizio o acquistare l’evento on demand. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA NAPOLI MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Per dirla tutta, la diretta di Napoli Milano non è mai stata un big match che valesse titoli e gloria: questo non succedeva nemmeno nel periodo di splendore dei partenopei, che con Piero Bucchi in panchina avevano vinto la Coppa Itala e si erano proposti come corazzata nel nostro campionato. All’epoca però Milano doveva ancora fare il definitivo salto di qualità, si giocava gli scudetti ma avendo sempre qualcosa in meno rispetto alle squadre realmente dominanti (dalla Fortitudo Bologna a Treviso, passando per la Siena che sarebbe poi arrivata); adesso la storia è totalmente diversa, ed Ettore Messina sembra anche aver trovato la quadratura del cerchio per risalire la corrente in Eurolega.

Maurizio Buscaglia invece dovrà sudare parecchio per salvare questa Napoli: le avversarie per la permanenza in Serie A1 si stanno tutte muovendo trovando finalmente il ritmo, i risultati dell’ultima giornata hanno complicato l’andamento di una GeVi che al momento resta padrona del suo destino e sa che la partita di stasera può anche essere persa, a patto però che poi arrivino i risultati giusti contro le avversarie dirette e si provi inevitabilmente a fare qualche colpo non “previsto”. Per il momento non ci resta che valutare quello che succederà nella diretta di Napoli Milano…











