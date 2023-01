Diretta Scafati Napoli/ Streaming video tv: ecco un affascinante derby! (basket A1)

DIRETTA SCAFATI NAPOLI: DERBY DELICATISSIMO!

Scafati Napoli, che si gioca in diretta dal PalaMangano alle ore 20:45 di lunedì 2 gennaio, vale per la 13^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Finalmente arriva il derby partenopeo, a lungo atteso nel massimo torneo di pallacanestro: una partita che è anche particolarmente delicata, perché le due squadre stanno giocando per la salvezza e dunque vanno a caccia di una vittoria importante che per Scafati potrebbe anche rappresentare la continuità nella gestione di Attilio Caja, come dimostrato anche settimana scorsa con la bella vittoria di Brindisi.

Napoli invece ha perso nell’ultimo impegno, e non un match indifferente: caduta in casa contro Verona, la GeVi ha lasciato per strada punti fondamentali contro una rivale diretta per l’obiettivo stagionale, e dunque adesso ha assoluto bisogno di risalire la corrente. Un derby dunque ad alta tensione, che potrebbe lanciare una delle due squadre dal punto di vista psicologico; aspettando che la diretta di Scafati Napoli prenda il via, proviamo a fare qualche rapida valutazione circa le tematiche principali che potrebbero emergere dalla bella serata del PalaMangano.

La diretta tv di Scafati Napoli non sarà una di quelle che per questa 13^ giornata di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione, dunque non avremo un appuntamento di questo tipo. Sappiamo comunque che, da questa stagione, tutte le partite della Serie A1 di basket sono fornite dal portale Eleven Sports: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo scegliere se abbonarsi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo infine la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale della Lega (all’indirizzo www.legabasket.it) per tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, aggiornati in tempo reale.

DIRETTA SCAFATI NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

Aspettiamo davvero la diretta di Scafati Napoli: è un momento comunque importante all’interno della stagione di Serie A1, si tratta infatti di un derby del Sud che potrebbe rinverdire i fasti di una zona del nostro Paese che in epoca recente ha lanciato una squadra come Brindisi, che ha segnato il passo e si è proposta decisamente come realtà interessante. Adesso per Givova e GeVi arriva il momento di stabilire quale possa essere l’approccio al 2023: da una parte la neopromossa che non giocava in Serie A1 da 15 anni e che con il cambio di allenatore ha dimostrato di potersi realmente salvare, e magari anche senza affanni.

Dall’altra parte una Napoli che, tornata nel massimo campionato con 12 mesi di anticipo, nella passata stagione ha centrato l’obiettivo con la vittoria sulla Fortitudo Bologna nella sfida diretta, ma anche in questa annata non è partita benissimo. Le possibilità che entrambe le squadre restino in Serie A1 ci sono e non sono francamente poche, questo lo diciamo per come la stagione sta andando in questo momento ma anche valutando le possibilità dei due roster. Per, come sempre, dovrà essere il parquet a parlare e quello del PalaMangano ci dirà tra poco chi vincerà il derby tra Scafati e Napoli…











