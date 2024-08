DIRETTA NAPOLI GIRONA: ULTIMA AMICHEVOLE PRE-CAMPIONATO PER CONTE

Ultimo test amichevole per la squadra allenata da Antonio Conte, atteso dalla diretta Napoli Girona, a partire dalla ore 18.30 di questa sera, sabato 3 agosto. Il programma in questi giorni è stato piuttosto intenso per la formazione azzurra, che sta lavorando duramente in vista del campionato. Con la sfida al Girona, il Napoli chiude la serie di amichevoli estive, dopo i test con Anaune Val di Non, Mantova, Egnatia e Brest. Ora per mister Conte e i suoi ragazzi arriva il momento di affrontare la squadra rivelazione assoluta della Liga 2023/2024, fresca di qualificazione in Champions League.

Diretta Carrarese Catania/ Risultato live, streaming video tv: la Coppa Italia parte da qui! (3 agosto 2024)

I tifosi partenopei arrivano alla diretta di Napoli Girona con tanto entusiasmo, grazie all’arrivo di mister Conte che ha portato aria di novità e ritrovata ambizione dopo una stagione al di sotto delle attese. La diretta di Napoli Girona sarà senza dubbio un’amichevole estiva interessante per chi desidera vedere all’opera due squadre di qualità e che, pur senza spingere troppo sull’acceleratore, si affronteranno a viso aperto per oliare i meccanismi in vista della nuova stagione. Tutti elementi che possono rendere ancora più affascinante scoprire il verdetto della diretta di Napoli Girona.

Diretta Roma Olympiacos/ Streaming video tv: sfida di livello per De Rossi! (amichevole, 3 agosto 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA NAPOLI GIRONA IN STREAMING VIDEO TV

Parliamo di un’amichevole precampionato suggestiva per entrambe le squadre. Il Napoli sa di affrontare una squadra forte che nell’ultimo campionato in Spagna ha regalato sprazzi di grande calcio. Dal canto suo, il Girona è onorato all’idea di affrontare gli ex campioni di Italia e siamo certi che venderà a caro prezzo la propria pelle.

Grande curiosità da parte delle rispettive tifoserie di vedere all’opera i propri beniamini, con la possibilità di seguire la diretta di Napoli Girona in streaming video sulla piattaforma One Football. Le due società potranno comunque fornire aggiornamenti e notizie vari con le loro pagine ufficiali sui social network e tramite i rispettivi siti Internet. Mentre non è prevista alcuna diretta tv di Napoli Girona.

Calciomercato Lazio/ Su Gila c'è il Real Madrid. Fabiani ci prova per Alexsander (3 agosto 2024)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI GIRONA IN STREAMING VIDEO TV

Dando alcuni cenni pure sulle probabili formazioni verso la diretta Napoli Girona, dobbiamo segnalare che il nuovo allenatore Antonio Conte non farà sconti e seppur trattandosi di un’amichevole pretenderà il massimo dai suoi ragazzi. Dando una sbirciata alle probabili formazioni di Napoli Girona, ecco quali potrebbero essere le scelte di Conte, almeno per quanto concerne lo scacchiere di partenza.

Il Napoli dovrebbe scendere in campo col 3-4-2-1: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. Ricordiamo il fischio di inizio alle ore 18:30, allo stadio ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro. Ora la parola al campo per la diretta di Napoli Girona.