DIRETTA/ Napoli Pistoia (risultato 41-38) video streaming tv: fine secondo quarto

Nel secondo quarto sale in cattedra la squadra vincitrice dell’ultima Coppa Italia, con un approccio straordinario ed una prestazione maiuscola. La Generazione Vincente non solo rimonta il piccolo svantaggio accumulato nel corso della prima frazione di gioco, ma addirittura si porta sul +10 ad un certo punto dell’incontro.

Nel finale, però, i toscani si svegliano dall’incubo e tornano a giocare a basket, riuscendo a recuperare lo svantaggio e portandosi a -3 dagli avversari. Il parziale recita 23-17 in favore dei padroni di casa, e le due squadre vanno all’intervallo sul 41-38 complessivo. La gara è in equilibrio e sarà fondamentale il ritorno sul parquet di gioco per la seconda parte di partita.

Al PalaBarbuto, Napoli ospita Pistoia in occasione di questa gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A di pallacanestro maschile, dove i padroni di casa cercano riscatto dopo la sconfitta rimediata in Piemonte contro la Bertram, mentre i toscani vogliono dare continuità all’ottimo momento di forma.

Il primo quarto è estremamente equilibrato, con i campani che iniziano leggermente meglio e l’Estra che esce piano piano ma comincia a macinare punti, dando battaglia agli avversari. Il risultato al termine di questa prima frazione recita 21-18 in favore degli ospiti, che stanno tenendo un passo spedito verso la qualificazione ai playoff.

Tutto è pronto per dare il via alla diretta di Napoli Pistoia, abbiamo già accennato al fatto che la scorsa giornata abbia sorriso solamente alla squadra toscana e allora rileggiamo le dichiarazioni di coach Nicola Brienza al termine della bellissima vittoria a Cremona per l’Estra Pistoia: “Nell’ottica della salvezza, questo è un risultato fondamentale – ha affermato Brienza tenendo il profilo basso -. Abbiamo fatto un primo tempo eccellente, poi nella ripresa Cremona ha alzato il livello, togliendoci delle situazioni che fino a quel momento erano state positive per noi”.

Coach Brienza aveva quindi analizzato pure il momento più difficile della partita, ma sottolineando i meriti dei suoi ragazzi nel superarlo e raggiungere la vittoria: “Fino al break che c’è stato eravamo in totale controllo. La Vanoli è stata avvantaggiata, perché non aveva nulla da perdere. Nei primissimi possessi dopo quella pausa non siamo stati bravi, ma siamo riusciti comunque a tenere botta. Sono molto contento e ringrazio i ragazzi e i tifosi, che ci hanno dato una spinta incredibile”. Un altro colpaccio sarebbe il sigillo sul fatto che le ambizioni toscane andrebbero oltre la salvezza, ma adesso la parola passa al campo per la diretta di Napoli Pistoia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

La diretta tv di Napoli Pistoia sarà trasmessa su Eurosport 2, appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento Va poi ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A sono fornite dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento per la visione in diretta streaming video di Napoli Pistoia. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Napoli Pistoia, diretta dagli arbitri Begnis, Nicolini e Paglialunga, si giocherà con palla a due alle ore 19.45 di questa sera, sabato 16 marzo 2024, come anticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie A di basket. Appuntamento quindi presso la Fruit Village Arena, cioè il Pala Barbuto del capoluogo campano, per vivere il match che apre l’ottavo turno del girone di ritorno del massimo campionato di pallacanestro. Basta uno sguardo alla classifica per capire che la diretta di Napoli Pistoia sarà una intrigante sfida con in palio punti pesanti per i playoff.

La Generazione Vincente Napoli Basket si gode la vittoria della Coppa Italia che ha già nobilitato l’intera stagione, ma con 24 punti in classifica i partenopei adesso puntano naturalmente anche ai playoff, tuttavia l’obiettivo è condiviso anche dagli ospiti della Estra Pistoia. Per i toscani ecco 22 punti in classifica, fanno parte del gruppone che lotterà punto a punto fino al termine della stagione ma naturalmente il discorso può valere anche per Napoli, che ha appena una vittoria in più finora. Arriverà un allungo partenopeo oppure i toscani agganceranno i padroni di casa? Di certo la posta in palio è alta, un motivo in più per seguire con il massimo interesse la diretta di Napoli Pistoia…

DIRETTA NAPOLI PISTOIA: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo quindi visto che la diretta di Napoli Pistoia metterà in palio punti pesantissimi per la classifica nella zona playoff, i padroni di casa della Generazione Vincente Napoli Basket dopo il memorabile trionfo in Coppa Italia hanno vinto anche contro Treviso nel precedente appuntamento casalingo, ma poi domenica scorsa è arrivata una pesante batosta sul campo di Tortona, un bruttissimo -25 che Napoli deve mettersi subito alle spalle per non correre rischi in ottica qualificazione ai playoff, dal momento che ci sono ancora molte pretendenti per un posto fra le prime otto nella classifica finale.

Fra loro ecco pure gli ospiti della Estra Pistoia. Finora l’equilibrio è perfetto, con undici vittorie e altrettante sconfitte per 22 punti, ma la condizione di forma è molto buona per i toscani, che infatti dopo la sosta hanno vinto sia contro Tortona (84-71 casalingo) sia sul campo di Cremona, con un bel colpaccio per 67-74 che ha decisamente rafforzato le ambizioni di playoff per la compagine pistoiese, che adesso quindi cerca il tris che varrebbe anche l’aggancio in classifica agli avversari odierni. Non serve aggiungere altro, siamo davvero curiosi di scoprire cosa ci dirà la diretta di Napoli Pistoia…











