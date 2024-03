DIRETTA/ Tortona Napoli (risultato 97-72): vittoria facile! (oggi 10 marzo 2024)

DIRETTA TORTONA NAPOLI (RISULTATO FINALE 97-72): CANTA LA SIRENA

Nella diretta di Tortona Napoli, il risultato finale è stato di 97-72 a favore dei padroni di casa, Tortona. La squadra di casa ha dominato sin dall’inizio, prendendo un vantaggio significativo fin dalle prime fasi del gioco e mantenendolo per tutta la partita.

Grazie a una solida prestazione difensiva e a un attacco efficace, Tortona è riuscita a contenere gli attacchi del Napoli e a segnare con regolarità. I giocatori chiave di Tortona hanno dimostrato un’eccellente forma fisica e tecnica, contribuendo alla vittoria della squadra. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TORTONA NAPOLI (RISULTATO LIVE 80-52): FINE TERZO QUARTO

Siamo alla fine del terzo atto della diretta di Tortona e Napoli, sembra che i padroni di casa abbiano messo la partita in cassaforte, con un punteggio di 75-52 a loro favore. È stata una grande prova da parte di Tortona, che ha messo il punto esclamativo su questa partita.

In particolare, Strautins si è distinto, dimostrando di essere imprendibile dalla media distanza, contribuendo in modo significativo al successo della sua squadra. Con un margine così ampio, sembra che Napoli abbia una salita molto ripida davanti a sé se vuole rimontare e ribaltare il risultato nel quarto e ultimo quarto di gioco. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TORTONA NAPOLI (RISULTATO LIVE 44-33): FINE SECONDO QUARTO

Alla fine del secondo quarto della diretta tra Tortona e Napoli, il punteggio vede i padroni di casa in vantaggio sul 44-33. Nonostante gli sforzi del Napoli, la squadra sembra avere difficoltà a trovare la giusta chiave di lettura del gioco. Tuttavia, rimangono in corsa grazie alle prestazioni di Owens, il quale dimostra una precisione impressionante nei tiri dall’arco, riuscendo a centrare con regolarità i bersagli nonostante la sua posizione di lungo.

La sua capacità di segnare punti importanti sta contribuendo a mantenere vive le speranze della squadra partenopea, che cercherà di capitalizzare su questa energia nel secondo tempo per cercare di ribaltare il punteggio a proprio favore. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TORTONA NAPOLI (RISULTATO 21-11): FINE PRIMO QUARTO

Dopo il primo quarto della diretta di Tortona Napoli, la squadra di casa ha dimostrato di avere il controllo del gioco, sfruttando al meglio le opportunità offerte dalla difesa mista del Napoli. La combinazione di attacchi al ferro e tiri precisi ha permesso a Tortona di accumulare un vantaggio significativo nel punteggio.

D’altro canto, il Napoli potrebbe dover riconsiderare la propria strategia difensiva per limitare gli attacchi avversari e rimanere competitivo nel prosieguo della partita. La prestazione di Strautins sembra essere uno dei punti luminosi per il Napoli, e potrebbe essere una chiave per cercare di ridurre il deficit nel corso della partita. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TORTONA NAPOLI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Finalmente possiamo assistere alla diretta di Tortona Napoli: partita intrigante perché le due squadre sono salite a braccetto in Serie A1 nel 2021, la Bertram per la prima volta nella sua storia e la GeVi dopo qualche progetto scintillante e alcuni andati decisamente peggio. Come sono andate le cose in questi tre anni scarsi? Come noto Tortona ha subito fatto epoca: due semifinali playoff consecutivi e una bellissima finale di Coppa Italia raggiunta da neopromossa, ma purtroppo quest’anno anche l’esonero di Marco Ramondino dopo cinque stagioni leggendarie e le conquiste di cui sopra, al suo posto il due volte campione d’Italia Walter De Raffaele.

Napoli invece ha dovuto sudare per due volte la salvezza: sulla panchina della GeVi si sono alternati Stefano Sacripanti, Maurizio Buscaglia e Cesare Pancotto, nomi altisonanti che però in totale hanno vinto 23 delle 60 partite giocate in regular season, comunque tenendo la squadra in Serie A1. Quest’anno si è partiti con la scommessa Igor Milicic: scommessa più che vinta, perché Napoli è in zona playoff dall’inizio del campionato e soprattutto è tornata a vincere la Coppa Italia a 18 anni dall’impresa di Piero Bucchi. Queste le premesse, adesso però deve parlare il parquet: mettiamoci comodi perché ci siamo davvero, la palla a due di Tortona Napoli sta finalmente per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

TORTONA NAPOLI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Napoli non fa parte del pacchetto delle partite che, tre per ogni giornata del torneo, vengono trasmesse sui canali della nostra televisione, siano esse in chiaro o riservate agli abbonati del satellite. Va poi ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento per la visione in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

TORTONA NAPOLI: BERTRAM PER RIPARTIRE!

Tortona Napoli sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Valerio Grigioni e Simone Patti: alle ore 16:30 si gioca per la 22^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. Per la Bertram questa può essere un’occasione per ripartire: il periodo di Tortona prima della sosta è stato ampiamente positivo e la squadra è riuscita a tornare in zona playoff, ma settimana scorsa ha perso a Pistoia e dunque ha fatto un passo indietro, adesso deve tornare a correre se vuole blindare una post season che è tutt’altro che scontata.

Napoli invece ha onorato al meglio la straordinaria vittoria in Coppa Italia: partita tutt’altro che semplice quella contro Treviso, ma alla fine è arrivato il successo al PalaBarbuto e in questo modo la GeVi ha mantenuto il suo sesto posto in classifica in compagnia di Reggio Emilia, poco sotto le big e con la possibilità di concreta di archiviare la qualificazione ai playoff. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Tortona Napoli, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo valutare altri aspetti di questa intrigante serata al PalaEnergica.

DIRETTA TORTONA NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

Manca sempre meno alla diretta di Tortona Napoli, come detto una partita molto interessante: la Bertram è stata la rivelazione delle ultime due stagioni ma poi all’inizio di quest’anno ha esonerato Marco Ramondino, il coach che ha scritto la storia di questa società e che ha lasciato nelle mani di Walter De Raffaele. Il quale è riuscito a invertire la rotta, e adesso si gioca davvero quello che per Tortona sarebbe il terzo accesso consecutivo ai playoff anche se per prendersi l’ennesima semifinale le cose sembrano essere più complicate.

Napoli non ha intenzione di fermarsi: già sorprendente nel rendimento all’inizio della stagione, la GeVi ha saputo fare anche meglio perché la vittoria della Coppa Italia resta una gemma forse anche migliore rispetto a quella del 2006, perché le aspettative erano parecchio diverse. Questa Napoli ha già fatto vedere di poter battere chiunque sulla partita secca, il discorso forse può cambiare in un’ottica di playoff ma bisognerà anche valutare l’avversaria, anche per questo i partenopei vogliono continuare a correre per piazzarsi al meglio nella griglia, vedremo cosa succederà strada facendo.











