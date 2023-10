DIRETTA/ Napoli Primavera Real Madrid (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (3 ottobre 2023)

DIRETTA NAPOLI PRIMAVERA REAL MADRID (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Napoli Primavera Real Madrid prende il via tra pochi minuti: abbiamo giusto il tempo per ricordare che i giovani partenopei hanno iniziato il loro cammino nel campionato 2 con due vittorie e una sconfitta. Inserito nel girone B, il Napoli ha esordito battendo il Palermo ma poi ha sorprendentemente perso in casa contro il Cosenza; il riscatto è arrivato con il 3-0 sul campo della Ternana, ma a dire il vero tre giorni prima gli azzurri avevano anche battuto il Benevento, 3-1 a domicilio, nel terzo turno di Coppa Italia.

Attenzione perché la promozione nel campionato 1 non sarà affatto scontata: ci sono squadre che potrebbero rappresentare qualche pericolo nel girone B, e non vincerlo significherebbe dover passare attraverso i playoff e scontrarsi con altre temibili avversarie. Da questo punto di vista bisognerà sempre valutare quanto peso verrà dato al percorso in Youth League, ma tant’è; adesso noi ci possiamo mettere comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco, qui è davvero tutto pronto e la diretta di Napoli Primavera Real Madrid sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NAPOLI PRIMAVERA REAL MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Primavera Real Madrid non dovrebbe essere disponibile sui canali della nostra televisione, stando alle ultime indicazioni che sono arrivate: nel nostro Paese è Sky Sport a occuparsi della Youth League ma non tutte le partite delle nostre squadre sono mandate in onda. Tuttavia, l’appuntamento per tifosi e appassionati sarà garantito dalla federazione europea: sul sito uefa.com infatti potrete assistere liberamente a questa sfida di Youth League in diretta streaming video, dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

NAPOLI PRIMAVERA REAL MADRID: MATCH TOSTISSIMO!

Napoli Primavera Real Madrid, partita diretta dall’arbitro danese Jakob Alexander Sundberg, si gioca alle ore 14:00 di martedì 3 ottobre ed è valida per la seconda giornata nel gruppo C di Youth League 2023-2024. I giovani partenopei devono già fronteggiare una situazione complessa: due settimane fa hanno perso sul campo del Braga, e dunque sono già lanciati all’inseguimento di una qualificazione che resta particolarmente difficile, soprattutto se consideriamo che quest’anno la squadra gioca nel campionato Primavera 2 dopo la retrocessione.

Per di più il Real Madrid, che all’esordio ha battuto l’Union Berlino, è sulla carta una delle favorite per la vittoria della Youth League; una competizione in cui l’anno scorso il Napoli aveva ottenuto un solo punto in sei partite del girone. Dunque, vedremo cosa succederà nella diretta di Napoli Primavera Real Madrid che però è certamente sfida tostissima; aspettando che si giochi facciamo la nostra valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori tra poche ore, andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI PRIMAVERA REAL MADRID

Andrea Tedesco per Napoli Primavera Real Madrid punta sul 4-3-3: qualche ballottaggio ancora aperto, a centrocampo per esempio Noah Mutanda se la vede con De Chiara (vanno per la conferma Gioielli e Lorenzo Russo) e in attacco abbiamo Lorusso, Stasi e Raggioli che potrebbero prendere il posto di Malasomma e Vigliotti, anche Vilardi chiaramente rischia la sua maglia. Per quanto riguarda la difesa, dovrebbe essere tutto confermato: avremo dunque Alessio Mazzone e D’Avino centrali davanti al portiere Turi, con Luciano Peluso e Di Lauro terzini.

Alvaro Arbeloa, che ben conosciamo, gioca con modulo speculare: ecco allora Fran Gonzalez tra i pali, Nico Sanchez e Yusi come terzini con i centrali difensivi che saranno Serrano e Ramon. Manuel Angel è il riferimento in mediana; con lui agiscono De Llanos e Cesar Palacios con Duran prima alternativa, in attacco invece Baba è candidato a destra dove deve vincere la concorrenza di Paulo Iago, sull’altro versante dovrebbe giocare Yañez e infine come prima punta avremo Iker Bravo, in vantaggio su Alvaro Ginés.











