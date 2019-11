Diretta Napoli Primavera Salisburgo/ Streaming video tv: riscatto in Youth League?

Napoli Primavera Salisburgo, che si gioca martedì 5 novembre 2019 alle ore 14.00 presso lo stadio Pasquale Ianniello di Frattamaggiore, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di UEFA Youth League 2019-2020. Ultima chiamata per gli azzurri che finora sono stati in grado di raccogliere un solo punto nella competizione, all’esordio in casa contro il Liverpool che ora comanda il girone E con 7 punti, a +3 su Salisburgo e Genk e a +6 sui partenopei che possono verosimilmente sperare solo di agganciare il secondo posto. All’andata però gli austriaci hanno inflitto una durissima lezione agli azzurri, battuti 7-2 al Das Goldberg Stadion di Grodig ed evidenziando pesanti problemi difensivi, con 11 gol subiti per la squadra allenata da Roberto Baronio nelle prime 3 partite di Youth League.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Primavera Salisburgo di UEFA Youth League, martedì 5 novembre 2019, sarà trasmessa in esclusiva sul canale numero 20 del digitale terrestre in chiaro, Canale 20. Ci sarà anche la possibilità di seguire anche la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite una smart tv sul sito Mediaset Play.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SALISBURGO YOUTH LEAGUE

Le probabili formazioni che dovrebbero affrontarsi in Napoli Primavera Salisburgo, martedì 5 novembre 2019 alle ore 14.00 presso lo stadio Pasquale Ianniello di Frattamaggiore, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di UEFA Youth League. Il Napoli allenato da Baronio schiererà un 3-4-3: Idasiak, Costanzo, Potenza, Marrazzo, Mamas, D’Onofrio, Zanon, Esposito, Vrakas, Palmieri, Mancino. Il Salisburgo guidato in panchina da Kramer risponderà con un 4-3-3 così schierato: Antosch, Dedic, Pokorny, Adeyemi, De Souza, Oroz, Nunes Silva, Sucic, Prass, Sesko, Okoh.



