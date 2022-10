Diretta Napoli Reggio Emilia/ Streaming video tv: occasione per Buscaglia (basket A1)

DIRETTA NAPOLI REGGIO EMILIA: MENETTI PER VOLARE!

Napoli Reggio Emilia verrà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Fabrizio Paglialunga e Antonio Bartolomeo: alle ore 20:45 di domenica 16 ottobre il PalaBarbuto ospita la partita valida per la 3^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Per la Unahotels potrebbe arrivare un’altra vittoria in trasferta: l’esordio nel torneo ha visto la squadra di Max Menetti imporsi al PalaVerde con 20 punti di scarto, purtroppo però il grande ritorno al PalaBigi, dopo quasi tre anni di assenza, ha visto Reggio Emilia cadere contro Tortona in una partita nella quale i biancorossi hanno segnato la miseria di 59 punti.

DIRETTA/ Gubbio Reggiana (risultato finale 1-2): Mbakogu a segno dal dischetto

Cose che capitano; sicuramente l’approccio al campionato è stato migliore rispetto a quello di Napoli, partita con propositi di seconda salvezza consecutiva ma per il momento ancora al palo, perché dopo la rimonta subita dalla Virtus Bologna è arrivato il ko di Brindisi. Dunque una GeVi che cerca ancora la prima vittoria stagionale, e che spera di ottenerla questa sera davanti al suo pubblico; aspettiamo con trepidazione la diretta di Napoli Reggio Emilia, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata.

DIRETTA/ Reggiana Ancona (risultato 1-0): ospiti sconfitti in dieci uomini!

DIRETTA NAPOLI REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Reggio Emilia non sarà una delle partite trasmesse sui canali della nostra televisione per questa 3^ giornata di Serie A1, Tuttavia, come ormai sappiamo, per tutti gli appassionati resta valida la novità della stagione che riguarda Eleven Sports. Il portale fornisce tutte le gare del massimo campionato di basket, sarà dunque una visione in diretta streaming video e per accedere alle immagini bisognerà sottoscrivere un abbonamento oppure, in alternativa, acquistare il singolo evento on demand. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il sito ufficiale all’indirizzo www.legabasket.it, per tutte le informazioni come il boxscore aggiornato in tempo reale e il tabellino play-by-play.

Diretta/ Fiorenzuola Reggiana (risultato finale 5-0): pokerissimo rossonero!

DIRETTA NAPOLI REGGIO EMILIA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Napoli Reggio Emilia ci presenta una partita non scontata: in settimana la Unahotels ha giocato in Champions League e ha perso contro l’Aek Atene, non riuscendo a dare continuità alla bella vittoria di Bonn e dunque trovandosi ora in una situazione nella quale la qualificazione alla Top 16 della competizione FIBA sarà tutta da costruire. Verranno lasciate sul parquet energie preziose, perché ovviamente il doppio impegno può logorare soprattutto non avendo a disposizione un roster troppo profondo; di positivo c’è il fatto che Menetti sia abituato a stagioni di questo genere e possa dunque gestire la cosa.

Napoli come detto deve ancora vincere la sua prima partita: l’anno scorso era partita molto bene, poi aveva avuto una flessione importante ma con l’arrivo di Maurizio Buscaglia ha risalito la corrente quel tanto che è bastato per salvarsi, mostrando un grande carattere nella sfida diretta contro la Fortitudo Bologna. Adesso chiaramente non si riparte da zero, ma è iniziato un nuovo campionato e la GeVi sa bene che mantenere la categoria sarà tutt’altro che scontato, i punti andranno cercati un po’ dappertutto ma naturalmente soprattutto al PalaBarbuto, per questo ci aspettiamo una Napoli combattiva tra qualche ora perché l’occasione di abbandonare quota zero è ghiotta…











© RIPRODUZIONE RISERVATA