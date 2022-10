Diretta Reggio Emilia Tortona/ Streaming video tv: match intrigante! (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA TORTONA: ENTRAMBE PER IL BIS!

Reggio Emilia Tortona, partita diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Sergio Noce e Valerio Grigioni, si gioca alle ore 17:30 di domenica 9 ottobre: si torna finalmente al PalaBigi, storico impianto della Pallacanestro Reggiana, per la 2^ giornata nel campionato di Serie A1 2022-2023. Abbiamo di fronte due potenziali outsider del nostro torneo, che hanno vinto all’esordio: addirittura roboante il successo di Reggio Emilia al PalaVerde – contro Treviso – poi la Unahotels ha giocato la sua prima partita in Champions League e anche qui ha iniziato con segno positivo, battendo Bonn al termine di 40 minuti molto equilibrati.

Tortona invece ha saputo superare Trento nella prima giornata di Serie A1: un successo che almeno per il momento ha confermato quanto la Bertram sia cresciuta da quando l’anno scorso ha fatto il suo esordio assoluto nel massimo campionato di basket, adesso chiaramente le mire della società sono quelle di ripetere le ottime cose mostrate anche se ovviamente non sarà per niente facile mantenere il livello. Noi aspettiamo che la diretta di Reggio Emilia Tortona prenda il via; nel frattempo possiamo fare qualche rapido approfondimento sui temi principali legati al match.

DIRETTA REGGIO EMILIA TORTONA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Tortona sarà trasmessa su DMAX: da quest’anno infatti questo canale, disponibile in chiaro sul vostro televisore, fornirà almeno una partita per ogni giornata del campionato di basket Serie A1. A proposito di novità nella stagione della pallacanestro italiana, dobbiamo anche ricordare che l’altra è l’ingresso ufficiale del portale Eleven Sports, che già abbiamo imparato a conoscere: in questo caso si potrà seguire il match in diretta streaming video, abbonandosi al servizio oppure decidendo per l’acquisto on demand del singolo evento.

DIRETTA REGGIO EMILIA TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Reggio Emilia Tortona si potrebbe identificare come la sfida tra le due rivelazioni della passata stagione: certamente questo status appartiene alla Bertram, che appunto non aveva mai giocato in Serie A1 ma è stata comunque capace di entrare nei playoff ed eliminare una grande avversaria come Venezia, raggiungendo una storica semifinale. È stato però solo il secondo, straordinario passo di Derthona Basket, perché a febbraio Tortona era arrivata in Coppa Italia e, eliminata subito la Virtus Bologna (già battuta in campionato) era addirittura riuscita a volare in finale, poi persa contro Milano.

Dunque una squadra che agli ordini di Marco Ramondino ha stupito tutti: confermarsi è sempre la parte più difficile ma c’è fiducia sul fatto che si possa fare. Reggio Emilia era affidata ad Attilio Caja: da squadra che lottava per la salvezza è diventata invece organico capace di ottenere la qualificazione ai playoff. La serie contro l’Olimpia è finita sostanzialmente subito, ma nel frattempo la Unahotels aveva timbrato anche la finale di Europe Cup che poi ha perso. Una stagione insomma interessante per una squadra che anche settimana scorsa ha mostrato di avere grande potenziale, e che adesso vuole chiaramente tornare nelle prime otto e magari anche in Coppa Italia. Intanto vedremo come andranno le cose nella diretta di Reggio Emilia Tortona…











