Diretta Napoli Salernitana/ Streaming video tv: derby campano al Maradona (Serie A)

DIRETTA NAPOLI SALERNITANA: IL MARADONA OSPITA IL DERBY CAMPANO

Napoli Salernitana, in diretta domenica 23 gennaio alle ore 15:00 dallo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, è il derby campano valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Gli azzurri sono reduci dal successo in trasferta conseguito sul campo del Bologna, gara terminata con il punteggio di 0-2. Per la squadra di Luciano Spalletti si è trattata della seconda vittoria consecutiva, dopo il pareggio e la sconfitta dei precedenti due turni. Il Napoli occupa attualmente la terza posizione, a due lunghezze di distanza dal Milan (secondo), e 4 punti in meno della capolista Inter.

La Salernitana arriva alla gara del Maradona, dopo la sconfitta interna subita contro la Lazio, partita terminata con il punteggio di 0-3. I granata non sono riusciti a dar seguito alla vittoria conseguita nel precedente turno contro il Verona, e restano così il fanalino di coda della Serie A con 10 punti. La squadra di Stefano Colantuono ha perso 4 volte nelle ultime cinque giornate di campionato. Nella partita di andata, disputata all’Arechi lo scorso ottobre, il Napoli si è imposto con il punteggio di 0-1, decisivo il gol di Zielinski.

DIRETTA NAPOLI SALERNITANA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Napoli Salernitana di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma digitale DAZN. Sarà quindi una diretta Napoli Salernitana in streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile (smartphone, tablet o PC) o in alternativa, su una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI SALERNITANA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Napoli Salernitana, le quali scenderanno per disputare il derby campano nella ventitreesima giornata del campionato di Serie A. L’allenatore partenopeo, Luciano Spalletti, opterà per il consueto modulo 4-2-3-1. Probabile rientro dal primo minuto di Victor Osimhen, rientrato tra i convocati nello scorso turno, in cui è però partito dalla panchina. Questa la probabile formazione titolare del Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Ruiz; Politano, Zielinski, Lozano; Osimhen.

Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana dovrebbe proporre la sua squadra schierata con il modulo 3-5-2. In cabina di regia confermato Di Tacchio, con Bonazzoli e Gondo a guidare l’attacco. Ecco la probabile formazione titolare della Salernitana per il derby campano contro il Napoli: Belec; Veseli, Delli Carri, Gyomber; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Motoc, Obi; Bonazzoli, Gondo.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Napoli Salernitana di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, infatti la vittoria del Napoli, abbinata al segno 1, ha una quota di 1.16. Un eventuale pareggio tra le due squadre campane, con segno X, viene proposto a 7.75. Sembra difficile poter assistere al successo della Salernitana, con il segno 2 quotato 15.00.

