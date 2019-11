Diretta Napoli Sassuolo Primavera/ Streaming video tv, scontro ai bassifondi

Napoli Sassuolo primavera, diretta dall’arbitro Daniele De Santis, è la partita in programma oggi, sabato 9 novembre 2019, con fischio d’inizio fissato per le ore 15,00. Dopo l’ennesima delusione maturata in Youth league, ecco che i ragazzi di Baronio saranno protagonisti nel primo campionato primavera in un match ai bassifondi della classifica. Con la diretta Napoli Sassuolo primavera di questo pomeriggio infatti vedremo in campo i neroverdi, fanalino di cosa del campionato, pronti a giocarsi il tutto per tutto contro i campani, che con pure gli ultimi due pareggi rimediati nei turni precedenti, ancora sono nella zona rossa della graduatoria. Ci attenderà dunque un match quanto mai rovente, dove io tre punti in palio varranno tantissimo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera saranno una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Napoli Sassuolo Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore (eventualmente raggiungibile al 5060 dal satellite) e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA NAPOLI SASSUOLO PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta tra Napoli e Sassuolo primavera, di certo Baronio non rivoluzionerà il suo schieramento per fissare le probabili formazioni del match odierno.. Ecco quindi che questo pomeriggio di fronte al pubblico di casa, i campani saranno in campo col consueto 3-4-3, che vedrà in attacco il tridente con Zedadka, Vianni e Sgarbi. Per la mediana la prima ipotesi del tecnico vede al centro Mamas e Labriola, mentre Zanone e Vrikkis si prenderanno le corsie: maglie con fermate infine in difesa con Sense, Costanzo e Zanoli. Per la formazione di Mister Turrini, via libera invece al 3-5-2, con in difesa i soliti Nagy, Bellucci e Pilati. Per l’ampia mediana a cinque vedremo dunque Aurelio e Saccani titolari ai lati esterni, mentre sarà il terzetto Marginean-Setau-Bourabia a completare il reparto. Pochi i dubbi del tecnico neroverde poi in avanti con Pellegrini e Oddei ancora titolari come due punte.



