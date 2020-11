Diretta Napoli Sassuolo/ Streaming video tv: il big-match di Serie A

DIRETTA NAPOLI SASSUOLO: EMOZIONI E TANTI GOL?

Napoli Sassuolo, in diretta dallo stadio San Paolo del capoluogo campano, si gioca alle ore 18.00 di oggi, domenica 1° novembre, e sarà sicuramente uno dei pezzi forti nel programma della sesta giornata di Serie A. C’è dunque grande attesa attorno alla diretta di Napoli Sassuolo e basta dare uno sguardo alla classifica per capire il perché: i partenopei di Gennaro Gattuso e i neroverdi di Roberto De Zerbi sono appaiati al secondo posto in classifica con 11 punti al termine della scorsa giornata, il che descrive molto bene l’eccellente rendimento del Sassuolo e lascia addirittura rimpianti a Napoli, considerando che gli azzurri sono a punteggio pieno nelle partite disputate (senza aggiungere altro su una vicenda che continua a far discutere). Inoltre le due squadre hanno segnato un totale di 30 gol nelle nove partite disputate finora, dunque Napoli Sassuolo si presenta con grandi promesse anche in termini di bel gioco. I campani arrivano dalla vittoria nel derby col Benevento e dal successo in Europa League contro la Real Sociedad, per il Sassuolo c’è la rimonta contro il Torino che ha fatto seguito a quella contro il Bologna. Il Napoli è avvisato: i neroverdi oltre a giocare bene non mollano mai…

DIRETTA NAPOLI SASSUOLO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Sassuolo sarà esclusiva dei canali satellitari della piattaforma Sky, perché si tratta di una delle sette partite di questa giornata di Serie A visibili appunto solamente su Sky. Inoltre per gli abbonati sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto come di consueto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Napoli Sassuolo. Gattuso e De Zerbi dovrebbero proporre due 4-2-3-1 speculari, tra gli azzurri spicca l’assenza di Insigne che dovrebbe portare a Politano-Mertens-Lozano alle spalle della prima punta Osimhen, mentre gli emiliani replicheranno con Berardi, Djuricic e uno tra Raspadori e Boga alle spalle di Caputo. Procedendo a ritroso, ecco Zielinski e uno tra Fabian Ruiz e Lobotka nella mediana del Napoli, reparto in cui il Sassuolo propone invece Locatelli e Obiang. Infine in difesa Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e uno tra Hysaj e Mario Rui proteggeranno il portiere del Napoli (Ospina o Meret?), mentre davanti a Consigli agiranno i terzini Muldur e Kyriakopoulos e in mezzo Ferrari con uno fra Chiriches e Ayhan.

PRONOSTICO E QUOTE

Uno sguardo infine anche al pronostico su Napoli Sassuolo in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono considerati nettamente favoriti per la vittoria e il segno 1 è quotato a 1,53, mentre poi si sale a quota 4,75 in caso di pareggio (segno X) e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso invece di un colpaccio del Sassuolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA