DIRETTA NAPOLI SASSUOLO/ Video streaming tv: striscia di tre vittorie partenopee (Serie A, 27 agosto 2023)

DIRETTA NAPOLI SASSUOLO: I TESTA A TESTA

La diretta di Napoli Sassuolo è una partita diventata ormai classica per la Serie A: si gioca ininterrottamente dal 2013, i partenopei hanno vinto le ultime tre con un totale di 12 gol segnati e uno subito ma va anche ricordato che in precedenza non avevano battuto i neroverdi per tre gare. Tra queste, anche una delle due uniche affermazioni del Sassuolo: l’altra è dell’agosto 2015 (esordio di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli) al Mapei Stadium, mentre nel novembre 2020 gli emiliani di Roberto De Zerbi erano passati al Diego Armando Maradona (ancora chiamato San Paolo, per poco) grazie a un rigore di Manuel Locatelli e un destro di Maxime Lopez.

Il Napoli domina nel testa a testa con 12 vittorie, ma in sette occasioni il Sassuolo ha ottenuto almeno un pareggio; l’ultima in casa dei campioni d’Italia, lo scorso ottobre, ha invece registrato un successo netto per la squadra di Luciano Spalletti che si è imposta per 4-0, con tripletta del solito Victor Osimhen e gol di Khvicha Kvaratskhelia. Due curiosità: l’espulsione di Armand Laurienté nel finale e il fatto che nigeriano e georgiano, alla 12^ giornata, avessero già raggiunto 13 gol complessivi nel loro campionato (7 per Osimhen, 6 per Kvaratskhelia). (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA NAPOLI SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Napoli Sassuolo sarà disponibile in tv soltanto su DAZN: questa piattaforma ha nuovamente i diritti per trasmettere tutte le partite di Serie A, quella in questione non è tra le tre del turno mandate in onda dalla televisione satellitare e allora l’appuntamento con il match sarà su Zona DAZN, canale al numero 214 del satellite ma disponibile solo per chi sia abbonato a entrambe le emittenti. Naturalmente la sfida potrà essere seguita anche con il tradizionale metodo della diretta streaming video, attivando l’account di DAZN su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

NAPOLI SASSUOLO: PARTITA SENZA STORIA?

Napoli Sassuolo sarà diretta dal signor Antonio Giua, alle ore 20:45 di domenica 27 agosto: allo stadio Diego Armando Maradona si gioca per la seconda giornata di Serie A 2023-2024. Sfida scontata? L’anno scorso il Napoli aveva calato il poker e poi dominato il campionato, oggi la sensazione è che la squadra di Rudi Garcia sia ancora quella da battere anche perché ha cambiato poco o nulla, ripartendo da quelle certezze che settimana scorsa le hanno permesso di ribaltare e battere il Frosinone senza nemmeno inserire le marce alte, e per di più con qualche assenza illustre che è stata ottimamente assorbita.

Il Sassuolo invece ha iniziato male, perdendo in casa contro l’Atalanta: la partita era difficile, ma i neroverdi danno la sensazione di doversi ancora amalgamare e risolvere qualche problema interno (la posizione di Domenico Berardi), Alessio Dionisi vuole lottare per l’Europa ma sa che sarà tutt’altro che semplice. Adesso vedremo quello che succederà tra poche ore nella diretta di Napoli Sassuolo; mentre aspettiamo proviamo a fare qualche rapida considerazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SASSUOLO

Rudi Garcia presenta un 4-3-3 che in Napoli Sassuolo ricalca la formazione dello scorso anno: nessuna novità, dovrebbe rientrare Kvaratskhelia che dunque andrà a completare il tridente con Politano, grande ex della partita, e naturalmente Osimhen che ha già aperto le danze con una doppietta. Lobotka sarà il cervello del Napoli, con Zambo Anguissa che si riprende il posto sul centrodestra e Zielinski che agisce sull’altro versante; poi Di Lorenzo a destra e Mathias Olivera preferito a Mario Rui sulla corsia opposta, in porta ci sarà Meret mentre la coppia centrale di difesa sarà formata da Rrahmani e Juan Jesus.

Nel Sassuolo sempre indisponibile Agustin Alvarez, che rivedremo a novembre: davanti gioca Pinamonti, alle sue spalle una linea di trequartisti con Defrel che si allarga a sinistra, Laurienté che opera sul settore opposto del campo e Bajrami in posizione centrale. Maxime Lopez e Matheus Henrique ancora una volta dovrebbero occuparsi della zona mediana, e sono di fatto insostituibili in questa squadra emiliana; alle loro spalle ecco la difesa con Erlic e Viti al centro a proteggere il portiere Consigli, Toljan giocherà come terzino destro con Matias Viña laterale basso a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO DI NAPOLI SASSUOLO

Aspettando la diretta Napoli Sassuolo possiamo anche indicare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per la seconda giornata di Serie A. Il segno 1 per la vittoria della squadra partenopea vi farebbe guadagnare 1,33 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vale 5,75 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione neroverde, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 8,00 volte la vostra giocata con questo bookmaker.











