DIRETTA NAPOLI SCAFATI: UN DERBY DELICATISSIMO!

La delicatissima diretta Napoli Scafati si gioca alle ore 18:15 di domenica 22 dicembre, siamo al PalaBarbuto per la 12^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: sfida vitale soprattutto per la GeVi, che non riesce davvero a scrollarsi di dosso lo zero in classifica e rischia di chiudere il girone di andata senza vittorie, per uno scenario che diventa sempre più complesso anche se, causa andamento lento di alcune rivali, la salvezza rimane ampiamente possibile. Intanto però è arrivata l’ennesima sconfitta contro Brescia: certamente ci poteva stare, purtroppo il problema di Napoli è quello di non poter più “selezionare” i suoi ko perché non ci sono più margini.

Anche Scafati deve pensare a salvarsi e la sua classifica non è certamente delle più brillanti, ma nell’ultimo turno la Givova ha battuto Pistoia in overtime e ha ottenuto due punti fondamentali, anche perché arrivati contro una concorrente diretta. Dunque se non altro si è mossa la graduatoria e i gialloblu hanno potuto leggermente respirare, ma ora nella diretta Napoli Scafati sanno bene di doversi confermare per non peggiorare ulteriormente la questione. Noi aspettiamo che la partita del PalaBarbuto prenda il via, intanto proviamo a capire cosa potrebbe succedere stasera sul parquet.

NAPOLI SCAFATI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Napoli Scafati è quella selezionata per la messa in onda in chiaro: nella 12^ giornata di Serie A1 sarà dunque questo l’appuntamento su DMAX, canale che è accessibile a tutti al numero 52 del digitale terrestre. Naturalmente rimane poi valida la consueta alternativa rappresentata dalla piattaforma DAZN, che ha in gestione l’intero campionato di basket: in questo caso la visione del match potrà essere in diretta Napoli Scafati streaming video oppure utilizzando alcuni dei dispositivi compatibili, per esempio una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA NAPOLI SCAFATI: ANCORA PER LA PRIMA VITTORIA

Siamo vicini alla diretta Napoli Scafati, potremmo partire dicendo che si tratta di due squadre che hanno già cambiato allenatore: la GeVi ha esonerato Igor Milicic che l’anno scorso era stato straordinario nel condurre i partenopei a vincere la Coppa Italia, al suo posto ha chiamato l’esperto Giorgio Valli che però non può certo cavare sangue dalle rape, la situazione è quella che è ma il coach ad ogni modo continua a crederci, e spera che prima o poi scatti quella molla che possa dare il via a tutto il meccanismo, inevitabilmente serve una vittoria per sbloccare anche e soprattutto psicologicamente un gruppo in questo momento sfiduciato.

Scafati invece, un po’ a sorpresa, ha dato il benservito a Marcelo Nicola che aveva scelto in estate: si era vociferato di un possibile approdo di Marco Ramondino, rimasto libero dopo il grande ciclo con Tortona, invece la Givova ha scelto la strada della continuità affidando la squadra all’ex assistente Damiano Pilot. La vittoria contro Pistoia ha contribuito a rasserenare un ambiente del tutto consapevole di come la salvezza sarà una questione di grande fatica, come è già stato nelle due stagioni passate; stasera il calendario di Serie A1 offre una bella occasione per salire ancor più nella graduatoria, vedremo allora se Scafati sarà in grado di sfruttarla.