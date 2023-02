Diretta Napoli Scafati/ Streaming video tv: un derby sempre caldissimo! (basket A1)

DIRETTA NAPOLI SCAFATI: ANCORA TEMPO DI DERBY!

Napoli Scafati sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Mark Bartoli e Silvia Marziali: appuntamento alle ore 17:30 di domenica 5 febbraio presso il PalaBarbuto, dove si gioca per la 18^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Torna a farci compagnia il derby campano, atteso e sentitissimo anche perché continua a giocarsi per la salvezza: la Givova, reduce dalla vittoria su Venezia, a dire il vero è in piena corsa anche per un posto nei playoff vista la classifica corta, ma è chiaro che il principale obiettivo della società sia quello di rimanere in Serie A1.

Napoli invece ha perso una brutta partita a Trieste, segnando appena 68 punti: serve immediato riscatto a una GeVi che comunque con l’arrivo di Cesare Pancotto sembra aver fatto qualche npmiglioramento, e poi la corsa per salvarsi resta davvero aperta. Vedremo quello che succederà tra poche ore sul parquet del PalaBarbuto nella diretta di Napoli Scafati; mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali che sono legati a questo bel derby campano.

DIRETTA NAPOLI SCAFATI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv di Napoli Scafati sarà trasmessa su DMAX: sarà dunque questa la partita che per la 18^ giornata di Serie A1 andrà in onda in chiaro, tutti gli appassionati potranno usufruirne sul loro televisore. Ricordiamo comunque che l’intera programmazione del massimo campionato di basket è appannaggio della piattaforma Eleven Sports, da poco presente anche nel pacchetto DAZN: sarà in questo caso una visione in diretta streaming video, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sulla partita (tabellino play-by-play e boxscore), il calendario e la classifica di Serie A1.

DIRETTA NAPOLI SCAFATI: SITUAZIONE E CONTESTO

Napoli Scafati rappresenta la classica partita che si può dire faccia storia a sé: il derby è sempre il derby, in particolare in piazze molto calde e appassionate come queste due campane che, almeno idealmente, si contendono la supremazia della zona. Bisogna dire che il ritorno di Scafati in Serie A1 dopo tre lustri è stato ottimo: avvio poco promettente, ma la scelta di affidarsi a un coach esperto come Attilio Caja ha decisamente cambiato gli scenari e un campionato assolutamente equilibrato sta facendo il resto per una potenziale corsa ai playoff.

La Serie A1 però è talmente incerta che anche Napoli può idealmente correre per la post season: come già detto non bisognare fare voli pindarici e stare con la testa ben attaccata sulle spalle e i piedi per terra, ma già oggi Scafati potrebbe pensare di entrare nelle prime otto e psicologicamente sarebbe un bel colpo per le partite che verranno. Vedremo cosa succederà al PalaBarbuto, non manca poi molto all’attesa palla a due di Napoli Scafati…











