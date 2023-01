DIRETTA SCAFATI VENEZIA/ Video streaming tv: match che torna dopo molti anni

DIRETTA SCAFATI VENEZIA: L’ULTIMA VOLTA

L’ultima volta in cui la diretta di Scafati Venezia ci ha fatto compagnia in un contesto di campionato è lontana oltre dieci anni: peraltro stiamo parlando di LegaDue, precisamente nella stagione 2010-2011 che è quella in cui la Reyer finalmente è tornata in massima sere chiudendo al secondo posto alle spalle di Casale Monferrato la regular season (21-9, sotto per la doppia sfida diretta) e poi ottenendo il salto di categoria grazie al “pasticcio” di Teramo, esclusa dalla Serie A1 per un pagamento giunto in ritardo.

Scafati invece veniva da due noni posti dopo la retrocessione, ma quell’anno aveva fatto un salto di qualità prendendosi la quarta posizione; ai playoff però era finita come in passato, perché Barcellona Pozzo di Gotto l’aveva battuta per 3-1 nella serie del primo turno, lasciandole soltanto un successo in gara-2 e sostanzialmente aprendo un periodo che per i campani sarebbe durato fino alla scorsa primavera. In regular season era maturata una vittoria a testa nella sfida diretta: la Reyer aveva vinto 66-51 in casa, mentre sul parquet campano Scafati, all’inizio di febbraio, aveva ottenuto un 78-77 al fotofinish. Vedremo come andranno le cose nella gara di oggi, che finalmente torna a farci compagnia in Serie A1… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SCAFATI VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Scafati Venezia non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo tra quelle contemplate in tal senso nella 17^ giornata di Serie A1. Sappiamo comunque che tutti i match del massimo campionato di basket sono forniti dalla piattaforma Eleven Sports, che da questa stagione è visibile anche su DAZN (ovviamente per gli abbonati a questo portale): avremo quindi una visione in diretta streaming video con la possibilità di acquistare l’evento on demand laddove non si sia clienti. Ricordiamo poi che il sito www.legabasket.it è liberamente consultabile per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

CHI SI RIALZA?

Scafati Venezia, che è in diretta dalla Beta Ricambi Arena (o PalaMangano) alle ore 20:30 di sabato 28 gennaio: siamo nella 17^ giornata di basket Serie A1 2022-2023, la seconda di ritorno. Per entrambe la seconda parte di campionato è iniziata male: la Givova ha lottato e provato a fare il colpo grosso contro Tortona, ma è caduta a Casale Monferrato e dunque è rimasta pericolosamente vicina alla zona retrocessione pur in una stagione che fino a questo momento si può considerare positiva, considerato lo status di neopromossa e i tanti dubbi che erano legati al progetto.

Ha perso anche la Reyer settimana scorsa, in maniera più altisonante: Venezia infatti è stata battuta in casa da Trieste, successo che non ha fatto piacere alla stessa Scafati ma che dal punto di vista orogranata ha rappresentato un’occasione persa per avvicinare le prime quattro posizioni della classifica. Adesso vedremo quello che succederà nella diretta di Scafati Venezia; aspettando che il match prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata della Beta Ricambi Arena.

DIRETTA SCAFATI VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Scafati Venezia ci parla senza ombra di dubbio di due squadre che hanno obiettivi diversi: tecnicamente la Reyer potrebbe essere in corsa per lo scudetto – da questo punto di vista bisogna comunque fare i conti con la netta superiorità di Milano e Virtus Bologna, soprattutto in una serie di playoff – e in generale fa parte del primo gruppo di Serie A1, forte dei campionati vinti in epoca recente e di come ha sempre saputo rimanere sulla breccia pur non essendo più quella corazzata di un tempo.

Dall’altra parte abbiamo invece una Scafati che, tornata in Serie A1 dopo quasi 15 anni, ha iniziato male ed è stata costretta al cambio di allenatore, con l’esperienza di Attilio Caja ha risalito la corrente in maniera anche impetuosa e infatti è rimasta in corsa per la qualificazione in Coppa Italia fino all’ultima giornata disponibile. Una bella realtà che potremmo ritrovare ai playoff, anche perché in questo momento la classifica del campionato è particolarmente corta; ovviamente la Givova gioca per salvarsi, tutto quello che di più dovesse venire sarebbe grasso che cola e allora vedremo cosa succederà stasera…

