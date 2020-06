Diretta Napoli Spal/ Streaming video tv: tutto facile per Gattuso? (Serie A)

Napoli Spal, in diretta dallo stadio San Paolo del capoluogo campano, si gioca alle ore 19.30 di questa sera, domenica 28 giugno 2020, per la ventottesima giornata del campionato di Serie A, che è ormai ricominciato a spron battuto e ci proporrà partite a raffica quasi ogni giorno fino all’inizio di agosto. Napoli Spal sulla carta dovrebbe essere una partita senza storia in favore dei partenopei. La classifica parla di 24 punti di differenza fra Napoli e Spal, per di più gli azzurri sembrano avere ormai dimenticato i mesi di crisi che hanno caratterizzato parte della loro stagione e dopo lo stop per il Coronavirus sono ripartiti alla grande, vincendo la Coppa Italia e cogliendo poi un prezioso successo sul difficile campo del Verona.

Per Gennaro Gattuso l’Europa League è già assicurata proprio grazie alla Coppa Italia, adesso dunque il Napoli può cullare senza eccessive pressioni il sogno di una pur difficilissima rimonta verso la zona Champions League. Dall’altra parte, ecco che per i ferraresi di Gigi Di Biagio Napoli Spal ha i contorni di una impresa quasi impossibile. La sconfitta in extremis contro il Cagliari ha ridotto ulteriormente le speranze salvezza della Spal: servirebbe un miracolo (sportivo) al San Paolo per provare a rilanciarsi…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Spal sarà garantita in esclusiva per gli abbonati a Sky Sport sui canali della piattaforma satellitare. Questo significa di conseguenza che pure la diretta streaming video di Napoli Spal sarà riservata ai soli abbonati Sky, che potranno in questo caso fare affidamento sul sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SPAL

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Napoli Spal, ecco che questa partita potrebbe essere per Gennaro Gattuso l’occasione di fare un po’ di turnover, possibilità preziosa con una calendario così fitto. Sono tanti i panchinari di Verona che scalpitano per una maglia da titolare, a cominciare da Lozano che è entrato a pochi minuti dalla fine e ha fatto in tempo a segnare il gol del 2-0. Logico attendersi novità anche sulle fasce, settore del campo che richiede un notevole dispendio di energie: da Ghoulam a Mario Rui e Callejon, sono dunque in tanti a puntare a una maglia da titolare, così come a centrocampo dove potrebbero trovare spazio ad esempio Elmas e Lobotka. La Spal invece può fare molti meno calcoli: Gigi Di Biagio dovrà affidarsi alla formazione migliore possibile per avere qualche speranza e i riflettori saranno puntati logicamente su Petagna, punta di diamante dei ferraresi ma già acquistato dal Napoli per il prossimo campionato.

PRONOSTICO E QUOTE

Nessuna sorpresa nel pronostico di Napoli Spal: le quote fornite dall’agenzia Snai indicano infatti i padroni di casa come i grandi favoriti. Il segno 1 per la vittoria del Napoli varrebbe infatti appena 1,27 volte la posta in palio, mentre con il segno X si raggiungerebbe quota 5,75 e un imprevedibile colpaccio della Spal è quotato a 11,00 per chi osasse credere nelle possibilità del segno 2.



