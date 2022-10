Diretta Napoli Torino/ Streaming video tv: Spalletti prova la fuga vera! (Serie A)

DIRETTA NAPOLI TORINO: SPALLETTI VUOLE CONFERME!

Napoli Torino, in diretta dal Diego Armando Maradona, inaugura la 8^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023: si gioca alle ore 15:00 di sabato 1 ottobre, ed è una bella occasione soprattutto per i partenopei, primi in classifica. C’è stata la sosta per le nazionali di mezzo, ma l’ultima partita giocata dal Napoli è sfociata nel colpo di San Siro contro il Milan: ancora una volta dunque gli azzurri hanno battuto i rossoneri sul loro terreno, adesso però vogliono provare ad andare in fuga per sistemare un po’ di cose prima dei Mondiali, e come detto potrebbero realmente sfruttare questo turno che li vede in casa.

Il Torino ha iniziato certamente bene il suo campionato, ma poi si è leggermente seduto: nelle ultime due giornate i granata non sono riusciti a segnare e hanno incassato due sconfitte beffarde, subendo contro Inter e Sassuolo due gol negli ultimissimi minuti (e contro i nerazzurri avrebbero meritato forse di vincere). Ora dunque Ivan Juric vuole riscatto immediato, e la pausa in questo senso potrebbe averlo aiutato; vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Napoli Torino, aspettando che la partita del Maradona prenda il via facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

NAPOLI TORINO DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Torino non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questa partita, per la 8^ giornata di Serie A, non gode infatti della copertura da parte del satellite e di conseguenza l’unico appuntamento sarà quello con la piattaforma DAZN. Gli abbonati a questo servizio potranno assistere al match Napoli Torino in diretta streaming video; dovranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure servirsi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI TORINO

Non sono troppi i dubbi che Spalletti si trascina in vista della diretta Napoli Torino: i partenopei sono schierati con il 4-3-3, per turnover potrebbe esserci spazio per qualcuno che risponde soprattutto ai nomi di Ostigard e Mathias Olivera (dunque in difesa), a rimanere fuori sarebbero nel caso Kim Min-Jae (o Rrahmani) e Mario Rui ma vedremo, di sicuro avremo Meret in porta e Di Lorenzo terzino destro con un centrocampo che sarà sempre guidato da Lobotka, con Zambo Anguissa e Zielinski sulle mezzali. Davanti mancano Politano e Osimhen: spazio a Lozano con Kvaratskhelia sull’altro versante, poi da risolvere il ballottaggio tra Giovanni Simeone (forse favorito) e Raspadori.

Poche le sorprese nel Torino, che deve rinunciare a Samuele Ricci e Pellegri: a protezione di Vanja Milinkovic-Savic giocherà il terzetto formato da Buongiorno, Schuurs e Ricardo Rodriguez (Djidji è la prima alternativa), ad avanzare la loro posizione sulle corsie esterne saranno Singo e Ola Aina con Vojvoda che non al massimo, in mezzo al campo invece dovrebbero operare Lukic e Linetty. Sulla trequarti ha recuperato Aleksey Miranchuk: ottima soluzione, anche se Juric pare intenzionato a confermare sia Radonjic che Vlasic. Come prima punta invece scontata la presenza del paraguaiano Antonio Sanabria.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Napoli Torino, partita valida per la 8^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,60 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 4,25 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 5,50 volte la giocata con questo bookmaker.











