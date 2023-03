Diretta/ Torino Verona streaming video e tv. Granata in ripresa (Primavera)

DIRETTA TORINO VERONA PRIMAVERA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Torino Verona Primavera, in diretta sabato 18 marzo 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valida per la 24^ giornata del campionato Primavera 1. Granata in ripresa soprattutto dopo l’ultima vittoria nel derby contro la Juventus, risultato sempre capace di dare entusiasmo e che ha garantito al Torino il sorpasso in classifica ai danni dei bianconeri, avanti di un punto prima dello scontro diretto e ora a -2 dal quinto posto occupato dal Toro.

Il Verona perdendo in casa contro la Fiorentina è invece incappato nella sua terza sconfitta nelle ultime 4 partite di campionato, striscia in cui gli scaligeri sono riusciti a ottenere solamente un punto e che li ha portati ad avere una sola lunghezza di vantaggio sulla zona play off. All’andata Verona vincente di misura in casa contro il Torino, il 9 aprile 2022 i granata hanno vinto col punteggio di 2-1 l’ultimo precedente casalingo contro i veneti nel campionato Primavera.

TORINO VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Verona Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: il canale principale di questa emittente è disponibile al numero 60 del digitale terrestre e dunque l’appuntamento sarà in chiaro per tutti. Possiamo comunque ricordare che le partite del campionato Primavera 1 sono fornite anche con il servizio di diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO VERONA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Torino Verona Primavera, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per il Torino, Giuseppe Scurto schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Passador, Dembele, N’Guessan, Dellavalle, Opoku, Savva, Ruszel, Weidmann, Antolini, Dell’Aquila, Njie. Risponderà il Verona allenato da Paolo Sammarco con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Boseggia, Calabrese, Schirone, Larsen, Bernardi, Matyjewicz, Joselito, Cazzadori, Ebengué, D’Agostino, Dias Patricio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TORINO VERONA PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Torino Verona Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Torino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.85, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











