DIRETTA NAPOLI TORTONA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta Napoli Tortona sta per cominciare e ci riporta ad un periodo nel quale entrambe le squadre erano in Serie A2, infatti nel 2021 avevano ottenuto la promozione a braccetto e per Derthona Basket era stata anche la prima di sempre. Inserite in due gironi differenti, erano arrivate entrambe seconde in regular season; si erano sfidate nella seconda fase (una vittoria a testa) e poi in due diversi tabelloni erano salite di categoria, vincendo le finali contro Torino (Tortona) e Udine (Napoli). Da quel momento però le cose sono andate in maniera opposta: Tortona è sempre andata ai playoff in Serie A1 raggiungendo anche due semifinali, Napoli invece la post season non l’ha mai vista.

Tuttavia, la GeVi ha fatto meglio in Coppa Italia: per la Bertram una finale da neopromossa, per Napoli il titolo dello scorso anno e l’avversaria in finale era la stessa, ovvero Milano. Anche oggi la situazione in campionato è del tutto differente, ma le sorprese non mancano mai e allora chissà che ne arrivi una stasera su parquet del PalaBarbuto: lo scopriremo vivendo insieme la partita, finalmente è arrivato il momento di giocare e quindi mettiamoci comodi perché la diretta Napoli Tortona sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

NAPOLI TORTONA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

GEVI IN AFFONDO!

Siamo quasi arrivati alla diretta Napoli Tortona, che si gioca alle ore 20:45 di sabato 4 gennaio: il PalaBarbuto ospita la partita per la 14^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 che rappresenta l’ennesima finale per una GeVi sempre più ultima in classifica. Il sussulto avuto nel derby contro Scafati non ha avuto seguito: Napoli ha lottato e rimontato, ma a Varese ha perso ancora e la Openjobmetis, rivale diretta per la salvezza, si è allontanata ancor più in una classifica che adesso piange davvero, resta solo da provare a vincere più gare possibile e poi sperare che almeno due squadre arrivino alle spalle della squadra.

Tortona invece sembra aver ripreso il solito ritmo degli ultimi anni: la Bertram ha centrato un grande colpo alla fine del 2024, ha battuto la capolista Trento e in questo modo si è messa temporaneamente nel tabellone della Coppa Italia, adesso l’obiettivo a breve termine sarà quello di rimanerci fino al termine dell’andata per andare a giocare la Final Eight. Vedremo cosa succederà nella diretta Napoli Tortona e se arriverà un risultato a sorpresa, nelle ore che ci restano per la palla a due possiamo fare qualche altra valutazione sui temi principali di questa sfida che appare a senso unico, almeno sulla carta.

DIRETTA NAPOLI TORTONA: OCCASIONE PER LA BERTRAM

La diretta Napoli Tortona rappresenta una bella occasione per gli ospiti: il calendario ha piazzato una sfida contro l’ultima in classifica, sia pure in trasferta, e sappiamo bene che una vittoria potrebbe essere determinante per l’ingresso in Coppa Italia, competizione in cui la Bertram da neopromossa aveva raggiunto la finale ma che non aveva giocato lo scorso anno. Walter De Raffaele prosegue nella sua crescita e risalita in classifica: anche in questa stagione Tortona è partita un po’ con il freno a mano tirato, ma ha saputo ritrovarsi e adesso aspetta anche l’impegno di Champions League per provare a fare strada in Europa.

Per Napoli come detto sono tutte finali da qui al termine della stagione: su tredici partite la GeVi ne ha vinta solo una, certamente non manca lo spirito combattivo e lo si è visto anche a Varese, vincere alla Itelyum Arena avrebbe potuto svoltare la stagione e intanto avvicinare una rivale per la salvezza, il ko invece è stato dolorosissimo e ha lasciato la squadra di Giorgio Valli alle spalle di tutti. Bisogna solo sperare che il momento negativo di Cremona e Pistoia continui, le due avversarie non sono lontane e nel girone di ritorno ci saranno tutte le possibilità per un’altra permanenza in Serie A1, ma chiaramente bisogna iniziare a mettere punti pesanti in cascina.