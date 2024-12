DIRETTA TORTONA TRENTO: AQUILA SEMPRE IN VOLO!

Con la diretta Tortona Trento, in programma alle ore 16:45 di domenica 29 dicembre 2024, ci lanciamo verso una delle partite più intriganti nella 13^ giornata di basket Serie A1: dopo Natale ecco che si incrociano due squadre da playoff, ma in questo momento con una bella differenza perché Trento ha saputo confermarsi in testa alla classifica, anzi dopo la prima sconfitta – maturata conto Trapani – ha dimostrato di non pagare dazio e si è concessa il lusso di battere anche la Virtus Bologna, confermando così che lo straripante inizio non è stato solo casuale o frutto del momento, ma è figlio di una squadra solidissima.

Oggi però la Dolomiti Energia dovrà fare attenzione a una Tortona in netta risalita, che si è rimessa in corsa per un posto in Coppa Italia: la Bertram ha festeggiato un Natale sereno grazie alla vittoria di Pistoia, ha ormai ottenuto il segno positivo nel suo bilancio e punta a prendersi i playoff per il quarto anno consecutivo, proseguendo la sua striscia. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà nella diretta Tortona Trento che vivremo tra poco, nel frattempo facciamo qualche altra considerazione su una partita che aspettiamo davvero con trepidazione.

DOVE VEDERE LA DIRETTA TORTONA TRENTO IN STREAMING VIDEO TV

L’appuntamento con la diretta Tortona Trento in tv è su Eurosport 2: di conseguenza il match di Serie A1 sarà accessibile agli abbonati della televisione satellitare, che troveranno il canale al numero 211 del decoder e potranno decidere di attivare il servizio per la diretta Tortona Trento in streaming video, grazie all’applicazione Sky Go. In alternativa su DAZN.

DIRETTA TORTONA TRENTO: LA CLASSIFICA PARLA CHIARO

Per quanto riguarda la diretta Tortona Trento possiamo dire che la Bertram potrebbe ulteriormente rilanciarsi con una vittoria sulla capolista di Serie A1: la squadra di Walter De Raffaele non aveva iniziato benissimo la sua stagione, ma ha sempre avuto il roster giusto per fare corsa da playoff e sembra essersi sbloccata, una volta gestito meglio il doppio impegno con la Champions League (infatti anche lo scorso anno la partenza era stata a rilento). Adesso Derthona può veramente pensare di risalire la classifica, e la sfida di oggi pomeriggio sarà importante anche dal punto di vista psicologico, per quanto sia presto per fare bilanci definitivi.

Quel che è certo è che Trento si è imposta fin da subito come straordinaria rivelazione: che fosse competitiva lo sapevamo, ma chiaramente trovarla in testa alla Serie A1 con una sola sconfitta in dodici partite va al di là delle più rosee previsioni, tra l’altro bisognerebbe aggiungere il fatto che la Dolomiti Energia abbia già battuto Milano e Virtus Bologna e che sia impegnata anche in Eurocup, anche se qui le cose non stanno andando allo stesso modo. Grandi applausi a Paolo Galbiati e ai suoi giocatori, la favola può davvero continuare e intanto per Trento ci sarà il primo appuntamento stagionale con la Final Eight, per sognare ancora.